Ελληνικός Στρατός: Επίδειξη και βολή φορητού αντιαρματικού συστήματος PzF-3 στο Πεδίο Βολής Ασκού-Προφήτη

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ( δείτε ΕΔΩ ) ότι στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, επίδειξη και βολή, από την ετα...
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε (δείτε ΕΔΩ) ότι στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε παρουσίαση, επίδειξη και βολή, από την εταιρεία FOXTROT, επίσημο αντιπρόσωπο της γερμανικής DND (Dynamit Nobel Defence), σε προσωπικό του επιτελείου του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), του φορητού αντιαρματικού συστήματος PzF-3 (PanzerFaust-3), στο Πεδίο Βολής Ασκού-Προφήτη. Η ανάπτυξη του PzF-3 ξεκίνησε το 1978 και ολοκληρώθηκε, μαζί με τις δοκιμές, το 1987. Η παραγωγή χαμηλού ρυθμού ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1987, με τα πρώτα συστήματα να εντάσσονται στον Γερμανικό Στρατό τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Μέχρι σήμερα το PzF-3 έχει επιλεγεί από το Βέλγιο, την Γερμανία, το Ιράκ, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία, το Κόσοβο, τον Μαυρίκιο, την Ολλανδία, το Περού, τη Νότια Κορέα και την Ελβετία, ενώ έχει δοθεί στην Ουκρανία, από τη Γερμανία, ως βοήθεια. Σε όλες του τις εκδόσεις το διαμέτρημα του εκτοξευτή είναι 60 χιλιοστά, ενώ αυτό των πυρομαχικών είναι 110 χιλιοστά.
Η αρχική έκδοση (PzF-3) συνοδεύτηκε από αντιαρματικό πυρομαχικό υψηλής εκρηκτικότητας (HEAT : High-Explosive Anti-Tank) των 110 χιλιοστών και ικανότητα διάτρησης θωράκισης πάχους 700 χιλιοστών. Το PzF-3 έχει οπτικό σκοπευτικό ημέρας, ενώ το μέγιστο βεληνεκές του είναι 300 μέτρα (κατά κινούμενων στόχων) ή 400 μέτρα (κατά στατικών στόχων). Η επόμενη έκδοση (PzF-3T) μπορεί να χρησιμοποιεί πυρομαχικό HEAT με δύο (2) πολεμικές κεφαλές σε οριζόντια σειρά (Tandem). Η έκδοση PzF-3 T600 ενσωματώνει το σκοπευτικό ημέρας λέιζερ (με υπολογιστή) IS-2000 και μπορεί να προσβάλει κινούμενους στόχους σε αποστάσεις έως 600 μέτρα, ενώ επιτυγχάνει πρόσκτηση στόχου γρηγορότερα, σε 3-4 δευτερόλεπτα. Για τη νύχτα το σύστημα χρησιμοποιεί το σκοπευτικό KN-250. Τέλος, το PzF-3 T600 συνοδεύεται από τρίποδα με υπέρυθρο αισθητήρα και ακουστικό σύστημα εντοπισμού κατεύθυνσης πυρών. Το βάρος των συγκεκριμένων εκδόσεων είναι 15,2 κιλά και το μήκος τους 1,2 μέτρα (εκτοξευτής και πυρομαχικό).
Η έκδοση PzF-3 IT600 μπορεί να χρησιμοποιήσει βελτιωμένο πυρομαχικό, με διατρητική ικανότητα θωράκισης πάχους 900 χιλιοστών ή εργοστασιακής θωράκισης πάχους 750 χιλιοστών συν θωράκιση ERA (Explosive Reaction Armor). Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσει και πυρομαχικό με σύστημα καθοδήγησης ημιενεργού λέιζερ (SAL-H : Semi-Active Laser-Homing), μέγιστου βεληνεκούς 800 μέτρων και διατρητικής ικανότητας θωράκισης πάχους 700 χιλιοστών. Τέλος, η έκδοση PzF-3LTW (Light Weight) είναι ελαφρύτερη, σε σχέση με τις προηγούμενες. Το βάρος της συγκεκριμένης έκδοσης είναι 15,6 κιλά και το μήκος του 1,2 μέτρα (εκτοξευτής και πυρομαχικό). Οι εκτοξευτές μπορούν να συνοδευτούν από το σύγχρονο σκοπευτικό Dynarange, το οποίο ενσωματώνει υπολογιστή και μπορεί να υποστηρίξει βολή κατά κινούμενου στόχου σε αποστάσεις έως 600 μέτρα. Εκτός των πυρομαχικών HEAT οι εκτοξευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν και άλλα πυρομαχικά, όπως καπνογόνα, φωτιστικά και προσβολής οχυρώσεων.
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