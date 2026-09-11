Αυτοί είναι οι 48 Ελληνες των ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΥΡΓΩΝ... Εχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου! ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ!

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη εκ...
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, εκδηλώθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε τέσσερα πολιτικά αεροσκάφη εκδηλώθηκε αεροπειρατεία, και τα τρία από αυτά οδηγήθηκαν από τους αεροπειρατές και προσέκρουσαν στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Πεντάγωνο, ενώ το τέταρτο συνετρίβη σε ανοικτό χώρο.
Οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις επιθέσεις, 2973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ανάμεσα τους και πολλοί Έλληνες που εργαζόντουσαν στα υπεράριθμα γραφεία των δίδυμων πύργων.
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