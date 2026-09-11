Αυτοί είναι οι 48 Ελληνες των ΔΙΔΥΜΩΝ ΠΥΡΓΩΝ... Εχασαν τη ζωή τους στο τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου! ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ!

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Οι Δίδυμοι Πύργοι κατέρρευσαν λίγη ώρα μετά τις συγκρούσεις των αεροσκαφών επάνω τους, προκαλώντας χιλιάδες απώλειες: εκτός των 19 αεροπειρατών, συνολικά από τις επιθέσεις, 2973 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Ανάμεσα τους και πολλοί Έλληνες που εργαζόντουσαν στα υπεράριθμα γραφεία των δίδυμων πύργων.