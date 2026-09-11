Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή-νεκροψία - Απροσδιόριστη η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγ...



Η ιατροδικαστική εξέταση δεν κατέληξε σε σαφές συμπέρασμα ως προς τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατό του. Αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων.

Απροσδιόριστη παραμένει η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή που εξέτασε τη σορό του τραγουδιστή.