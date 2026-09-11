Από Ελλάδα και Ισραήλ... Περικύκλωση της Τουρκίας βλέπει ο Τσελίκ… Έξαλλος για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο

Έντονο εκνευρισμό της Άγκυρας αποτύπωσε στις δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ερωτηθείς για την επικε...

Έντονο εκνευρισμό της Άγκυρας αποτύπωσε στις δηλώσεις του ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, Ομέρ Τσελίκ, ερωτηθείς για την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο και τις ελληνικές θέσεις για τα 12 ναυτικά μίλια.Η παραγωγή περισσότερης έντασης και περισσότερων κρίσεων «δεν αποτελεί πολιτική ικανότητα», δήλωσε λέγοντας ότι τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας μπορούν να επιλυθούν στο τραπέζι.Παράλληλα, χαρακτήρισε κενή προσέγγιση «το να πιστεύει η Ελλάδα ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μπαίνοντας σε κάποιες δυσλειτουργικές συμμαχίες ή παραδίδοντας κάποιες διαδικασίες της χώρας της στο Ισραήλ».Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος, ο Τσελίκ δήλωσε πως «εάν ένας πολιτικός υιοθετεί μια προσέγγιση που θα δημιουργήσει περισσότερες κρίσεις και μεγαλύτερη ένταση, τότε δεν ενεργεί με ιδιαίτερη δεξιότητα. Δεν πράττει σωστά.Εμείς το λέμε από την αρχή: μπορούμε να επιλύσουμε όλα τα ζητήματα με την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και, σε αυτό το πλαίσιο, οι δυνατότητες της τουρκικής διπλωματίας είναι πολύ μεγάλες. Λέμε ότι είμαστε γείτονες. Οι άλλοι μπορεί να φύγουν, αλλά εμείς θα παραμείνουμε εδώ.Δεν το λέμε αυτό ως ένδειξη αδυναμίας. Το λέμε ως μια χώρα που είναι εξαιρετικά ισχυρή τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο».Παράλληλα, επιτιθέμενος και στο Ισραήλ μέσω της Ελλάδας, ανέφερε ότι «η αντίληψη της Ελλάδας ότι μπορεί να περικυκλώσει την Τουρκία μέσω ορισμένων δυσλειτουργικών συμμαχιών ή παραχωρώντας ορισμένες διαδικασίες της ίδιας της χώρας στο Ισραήλ αποτελεί μια εντελώς κενή και αβάσιμη προσέγγιση».Μάλιστα απειλώντας εμμέσως τη χώρα μας είπε ότι «μια τέτοια στάση θα προκαλούσε επίσης μεγάλη ζημιά στην ίδια την Ελλάδα».«Σήμερα είναι φανερό ότι ένας πολιτικός που αποδέχεται να στέκεται στο πλευρό ενός ναζί όπως ο Netanyahu, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες στην κατανόηση της κατεύθυνσης προς την οποία κινείται ο κόσμος.Πρόκειται επίσης για ζήτημα νομιμότητας. Κανείς που πιστεύει στη νόμιμη πολιτική και σε έναν νόμιμο κόσμο δεν θα υιοθετούσε μια προσέγγιση ταύτισης μαζί τους.Ωστόσο, σήμερα φαίνεται ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία και καταβάλλει ξεχωριστή προσπάθεια να βρίσκεται στο πλευρό του Netanyahu ή αυτής της ισραηλινής επιθετικότητας. Αναμφίβολα, αυτό δεν είναι θετικό ούτε για τον ελληνικό λαό».Ο Τσελίκ δήλωσε προκλητικά ότι η ισχύς της Τουρκίας θα αποτρέψει αυτές τις συμμαχίες:«Από τη δική μας σκοπιά, αυτά είναι στοιχεία που δεν αποδεχόμαστε, αλλά δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση απειλή για εμάς. Η ισχύς της Τουρκίας, τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και στο πεδίο, είναι σε θέση να αποτρέψει όλες αυτές τις συνωμοσίες, τις λεγόμενες συμμαχίες, εφόσον έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν ζημία.Αλλά θα το επαναλάβω. Είναι αναγκαίο να ενεργούμε με σοφία, πολιτική φρόνηση και κοινή λογική. Όλοι οι άλλοι κάποια στιγμή φεύγουν. Σε αυτή την περιοχή, στο τέλος, μένουμε εμείς και η Ελλάδα.Το να παρασύρεται η Ελλάδα πίσω από τους υπολογισμούς και τις περιπέτειες ορισμένων μεγάλων δυνάμεων είναι κάτι που ένας Έλληνας πολιτικός δεν πρέπει να κάνει. Τελικά, αυτά τα ζητήματα πρέπει να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας», κατέληξε ο Τσελίκ.