Που αλλού θα ήταν...;;; Το αρχαιότερο Κλίμα στον κόσμο είναι 3.000 ετών, βρίσκεται στην Ελλάδα και πήρε το όνομα του από τον Παυσανία!

Το κλήμα (Vitis vinifera) υπολογίζεται ότι είναι περίπου 3000 ετών και σίγουρα είναι πάνω από 2200 ετών, αφού ήδη από το 160 π.Χ. ο Παυσανίας το αναφέρει ως «αξιοπερίεργο φαινόμενο», λόγω του μεγέθους του! Ο ιστορικός είχε επισκεφθεί την περιοχή για να διαπιστώσει εάν ισχύει η φήμη ότι οι πέστροφες του ποταμού Αροάνειου κελαηδούσαν, όπως το πουλί, τσίχλα. Φυσικά διαπίστωσε ότι η φήμη δεν είχε καμία βάση αλήθειας και ότι ένας καλοφαγάς είχε διαδώσει την πληροφορία εννοώντας ότι οι πέστροφες κελαηδούν από νοστιμιά! Ο Παυσανίας στη συνέχεια αναζήτησε ένα σκιερό μέρος να ξεκουραστεί.Τότε συνάντησε το περίφημο αγριόκλημα, που ήταν από τότε τεράστιο, προκαλώντας το ενδιαφέρον του. Έχει μήκος περίπου 100 μέτρα και αποτελείται από 9 κορμούς, καθώς συμφύεται με ομάδα από πουρνάρια. Ανθίζει κάθε Μάιο, αλλά δεν δίνει καρπούς. Πήρε το όνομά του από τον ιστορικό Παυσανία όταν εκείνος επισκέφθηκε την περιοχή. Στο έργο του Αρκαδικά ο Παυσανίας αναφέρει το κλήμα ως φαινόμενο αξιοπερίεργο.Το γιγαντιαίο κλήμα πήρε το όνομά του από τον ιστορικό Παυσανία όταν εκείνος επισκέφθηκε την περιοχή. Το εντυπωσιακό άγριο κλήμα έχει κηρυχθεί από το 1976 Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης και αποτελεί αξιόλογο επιστημονικό και αισθητικό μνημείο της φύσης, που έχει γίνει τουριστικός πόλος έλξης. Βρίσκεται στην αυλή της εκκλησίας του Αγ. Νικολάου, κοντά στο χωριό Παγκράτι της περιοχής Καλαβρύτων Νομού Αχαίας…πηγή: mixanitouxronou.gr