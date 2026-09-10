Page Nav

HIDE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

Breaking News:

latest

Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία - Αναλυτικά οι φετινές αργίες

Σεπτεμβρίου 10, 2026

Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο κ...



Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας.

Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα στα σχολεία και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι σχολικές αργίες 2026-2027

Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τρίτη 17 Νοεμβρίου
Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 - Παρασκευή 8 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου
Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου
Διακοπές Πάσχα: Από Δευτέρα 26 Απριλίου - Δευτέρα 10 Μαΐου 2027
Πρωτομαγιά: Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου (αναμένεται να μεταφερθεί).
Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027.

Related Posts

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)