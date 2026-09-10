Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι στα σχολεία - Αναλυτικά οι φετινές αργίες

Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας. Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο κ...



Εθνική επέτειος του «ΟΧΙ»: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Επέτειος του Πολυτεχνείου: Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Διακοπές Χριστουγέννων: Από Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2026 - Παρασκευή 8 Ιανουαρίου

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου

Εθνική επέτειος 25ης Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου

Διακοπές Πάσχα: Από Δευτέρα 26 Απριλίου - Δευτέρα 10 Μαΐου 2027

Πρωτομαγιά: Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου (αναμένεται να μεταφερθεί).

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027.

Αύριο, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς για τα σχολεία της χώρας.Αυτή την ημέρα θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλες τις σχολικές μονάδες ενώ η κανονική εκπαιδευτική διαδικασία προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.Οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα στα σχολεία και συγκεκριμένα την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου.Αναλυτικά οι σχολικές αργίες 2026-2027