26 Σεπτεμβρίου 1989... Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, εκτελεί τον Παύλο Μπακογιάννη.... Ο Κουφοντίνας κρατάει το 45άρι, ο Ξηρός κρατάει τσίλιες...

Η δολοφονία του συγκλόνισε την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπωλούνταν από έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκωτά - Παπανδρέου, με τα πάμπερς γεμάτα από τούβλα χαρτονομισμάτων...Ο Κουφοντίνας (πρώην μαθητικό ΠΑΣΟΚ) -που σήμερα ανά τακτά χρονικά διαστήματα κυκλοφορεί στους τόπους των εγκλημάτων του- κάνει την "δουλειά" του... Δράστες της πισώπλατης δολοφονίας Μπακογιάννη, ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και Ηρακλής Κωστάρης. Ο Σάββας Ξηρός καθόταν απέναντι από την πολυκατοικία υποστηρίζοντας τους δράστες, ενώ ο Βασίλης Τζωρτζάτος ήταν ο οδηγός του οχήματος διαφυγής των δραστώνΤην ημέρα που δολοφονήθηκε συνέπεσε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία, που ο ίδιος είχε καταρτίσει.