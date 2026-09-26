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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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26 Σεπτεμβρίου 1989... Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, εκτελεί τον Παύλο Μπακογιάννη.... Ο Κουφοντίνας κρατάει το 45άρι, ο Ξηρός κρατάει τσίλιες...

Σεπτεμβρίου 26, 2026

Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας τη...


Η τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη» δολοφόνησε τον Παύλο Μπακογιάννη το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου 1989 στην είσοδο της πολυκατοικίας της οδού Ομήρου στην Αθήνα, όπου στεγαζόταν το γραφείο του.






Η δολοφονία του συγκλόνισε την πολιτική επικαιρότητα εκείνων των ημερών, η οποία μονοπωλούνταν από έναρξη της διαδικασίας για την παραπομπή των πολιτικών του σκανδάλου Κοσκωτά - Παπανδρέου, με τα πάμπερς γεμάτα από τούβλα χαρτονομισμάτων...

Ο Κουφοντίνας (πρώην μαθητικό ΠΑΣΟΚ) -που σήμερα ανά τακτά χρονικά διαστήματα κυκλοφορεί στους τόπους των εγκλημάτων του- κάνει την "δουλειά" του... Δράστες της πισώπλατης δολοφονίας Μπακογιάννη, ήταν ο Δημήτρης Κουφοντίνας και Ηρακλής Κωστάρης. Ο Σάββας Ξηρός καθόταν απέναντι από την πολυκατοικία υποστηρίζοντας τους δράστες, ενώ ο Βασίλης Τζωρτζάτος ήταν ο οδηγός του οχήματος διαφυγής των δραστών

Την ημέρα που δολοφονήθηκε συνέπεσε να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η χρηματοδότηση του προγράμματος για την Ευρυτανία, που ο ίδιος είχε καταρτίσει.





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