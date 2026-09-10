Πυροβολισμοί τη νύχτα στον Άγιο Παντελεήμονα, άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε καφέ - 10χρονο κορίτσι στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής (25/9) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημ...

Συναγερμός σήμανε αργά το βράδυ της Παρασκευής (25/9) στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο μεταφέρθηκε ένα ανήλικο κορίτσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακή». Πρόκειται για ένα παιδί, αλβανικής καταγωγής περίπου 10 ετών, που χτυπήθηκε στο πόδι και πιο συγκεκριμένα στην αριστερή γάμπα.Η μητέρα του το μετέφερε στο νοσοκομείο. Δεν είναι σαφείς οι πληροφορίες για την ώρα αν το πέτυχε σφαίρα ή θραύσμα. Ωστόσο, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Θα υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθούν τα θραύσματα (ή η βολίδα).Με υποπολυβόλο «γάζωσαν» το μαγαζίΤο συμβάν έγινε περίπου στις 23:50 όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο με 4 επιβαίνοντες προσέγγισε ένα καφέ και άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο.Στο σημείο πραγματοποιούνται έρευνες για τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξακρίβωση των γεγονότων. Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε και πώς εξελίχθηκε το περιστατικό.Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις πληροφορίες να παραμένουν μέχρι στιγμής περιορισμένες.Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αστυνομικοί αναζητούν τους δράστες σε όλη την Αττική.