Το πτώμα του βάλτου... Ένα έγκλημα που περιμένει να λυθεί εδώ και... 2300 χρόνια!

Τον Μάρτιο του 2003 ανακαλύφθηκε το πτώμα ενός άντρα που έζησε την εποχή του σιδήρου. Πρόκειται για ένα καλοδιατηρημένο σώμα που βρέθηκε στ...













Τον Μάρτιο του 2003 ανακαλύφθηκε το πτώμα ενός άντρα που έζησε την εποχή του σιδήρου. Πρόκειται για ένα καλοδιατηρημένο σώμα που βρέθηκε στο Clonycavan του Ballivor στην Ιρλανδία. Επειδή ήταν σε άριστη κατάσταση, οι επιστήμονες μπόρεσαν να συμπεράνουν ότι ο άντρας αυτός δεν πέθανε από φυσικά αίτια, αλλά ότι δολοφονήθηκε βάναυσα. Γραφιστική απεικόνιση του άνδρα που ονομάστηκε «το πτώμα του βάλτου». Ενδεχομένως ήταν βασιλιάς, ευγενής ή πλούσιος που δολοφονήθηκε άγρια. Μυστήριο όμως παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άντρας έχασε τη ζωή του. Ποια ήταν η ταυτότητά του; Γιατί δολοφονήθηκε; Πώς διατηρήθηκε τόσο καλά το σώμα του τόσα χρόνια; Και τι σημαίνει η περιποιημένη κόμη του;«Το πτώμα του βάλτου»Η ανακάλυψη αρχαίων και καλοδιατηρημένων πτωμάτων σε βάλτους είναι συνήθης. Όταν ένα σώμα βρεθεί σε βάλτο όπου τα νερά είναι όξινα με χαμηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο και χαμηλή θερμοκρασία, τότε το σώμα παραμένει άθικτο για χιλιάδες χρόνια, ακόμα και το δέρμα, τα μαλλιά και τα εσωτερικά όργανα. Αυτή η τυχαία και αθέλητη μουμιοποίηση δίνει πολύτιμες πληροφορίες στους επιστήμονες για τη ζωή και το θάνατο απλών ανθρώπων της αρχαιότητας που δεν είχαν την τύχη και την περιποίηση των βασιλιάδων, όπως για παράδειγμα οι Φαραώ της Αιγύπτου. Ο άντρας αυτός βρέθηκε στην Ιρλανδία, όταν το 2003 κάποιοι εργάτες με ένα μηχάνημα σαν τρακτέρ μάζευαν τύρφη και χρονολογείται γύρω στα 2.300 έτη! Για την ακρίβεια βρέθηκε ένα κεφάλι με τον κορμό ως την κοιλιά και τα χέρια. Είναι πολύ πιθανό το μηχάνημα να ευθύνεται για το γεγονός ότι λείπει το κάτω μέρος του σώματος. Η ηλικία του υπολογίζεται μεταξύ 24 ως 40 ετών όταν πέθανε. Οι λεπτομέρειες του σώματος του διακρίνονται ακόμα και σήμερα με ευκρίνεια.Το ύψος του υπολογίζεται στο 1.58. Η μύτη του έχει συνθλιβεί και τα δόντια του είναι στραβά. Οι πόροι του δέρματος είναι ακόμα ορατοί και οι επιστήμονες συμπεραίνουν ότι η διατροφή του περιελάμβανε κυρίως φρούτα και λαχανικά.Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Clonycavan ήταν τα μαλλιά τουΠιθανολολογείται πως είχε μικρό μούσι και μουστάκι. Το μπροστινό μέρος των μαλλιών του ήταν ξυρισμένο και γι ´αυτό το μέτωπό του φαίνεται μεγάλο. Τα μαλλιά του ήταν αρκετά μακριά και ήταν με τέχνη διπλωμένα μπροστά και μετά πίσω σαν ένας αρχαίος Μοϊκανός. Είναι πολύ πιθανό να επέλεξε εσκεμμένα αυτό το χτένισμα για να φαίνεται ψηλότερος.Οι επιστήμονες μάλιστα ανακάλυψαν ένα είδος τζελ στα μαλλιά του από εκχύλισμα φυτών και ρετσίνι πεύκου. Η παρουσία τζελ στα μαλλιά σημαίνει ότι μάλλον ήταν ευκατάστατος, αφού τα υλικά του συγκεκριμένου τζελ βρίσκονταν στη Γαλλία και την Ισπανία. Μυστήριο όμως παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Κάποιοι εικάζουν ότι ήταν βασιλιάς και θυσιάστηκε σε κάποια τελετή. Τα τραύματα στο σώμα του οδηγούν στο συμπέρασμα πως βασανίστηκε πριν πεθάνει. Υπάρχουν στοιχεία ότι δέχθηκε τρία δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι που του άνοιξαν το κρανίο. Είχε δεχθεί χτύπημα στη μύτη και στο στήθος και τον είχαν ξεκοιλιάσει. Είχαν επίσης κόψει τις θηλές του, ένδειξη ότι του αφαιρέθηκε το αξίωμα του βασιλιά. Στην αρχαία Ιρλανδία ο εικονικός «θηλασμός» ήταν ένδειξη υποταγής προς τον βασιλιά.Αφαιρώντας του τις θηλές τον καταστούσαν πλέον ανίκανο να διατηρεί το αξίωμα. Δυστυχώς ο βάλτος διατηρεί μεν καλά το σώμα, αλλά εξαφανίζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ενώ είναι ξεκάθαρο ότι ο άντρας είχε βίαιο θάνατο, πιθανόν δολοφονήθηκε, δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποιος ήταν και γιατί πέθανε αφού η διατήρηση του σώματος ήταν τυχαία και αυτό δεν επαρκεί για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα.ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ