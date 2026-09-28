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Εγνατία Οδός: Πολλά κιλά μ@λ@κ@ς... έφτασε τα 310 χλμ την ώρα και ανέβασε το βίντεο στα social media

Σεπτεμβρίου 28, 2026

  Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να...

 



Στο μικροσκόπιο της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκεται βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να καταγράφει ένα αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που αγγίζει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο ύψος του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη. Στο βίντεο εμφανίζεται το όχημα να αναπτύσσει ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, ενώ το ταχύμετρο καταγράφει την ένδειξη των 310 χλμ./ώρα.

Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων και σχολίων από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, αρκετοί από τους οποίους ζήτησαν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Έρευνα για την ταυτοποίηση του οδηγού

Το ακριβές χρονικό σημείο κατά το οποίο καταγράφηκε το περιστατικό δεν έχει μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες εξετάζουν το ψηφιακό υλικό προκειμένου να διαπιστώσουν την ταυτότητα του οδηγού.

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