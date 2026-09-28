Οι Εθνοφύλακες πρωταγωνίστησαν στις ΤΑΜΣ «Δυναμική Αντίδραση, Οπλαρχηγός Ανδρέας Μακούλης και Μινωτάκης»

Εθνοφύλακες, μέσα και σχηματισμοί του Στρατού Ξηράς συμμετείχαν σε αρκετές Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) που πραγματοποιήθηκ...

Εθνοφύλακες, μέσα και σχηματισμοί του Στρατού Ξηράς συμμετείχαν σε αρκετές Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στην Περιοχή Ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ».Συγκεκριμένα, οι Εθνοφύλακες έδωσαν «ηχηρό παρών» στις Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 26/2» στην Κομοτηνή, «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ – 26» στην Αλεξανδρούπολη και «ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ – 26» στο Αινήσιο Δέλτα με τη συμμετοχή προσωπικού, Εθνοφυλάκων και μέσων των Σχηματισμών.Κατά τη διάρκεια των ΤΑΜΣ εξετάστηκαν επιχειρησιακά αντικείμενα με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Σχηματισμών.Τις Τακτικές Ασκήσεις Μετά Στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ 26/2» και «ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΟΥΛΗΣ – 26» παρακολούθησε ο Διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης (ΑΣΔΙΘ) «ΘΡΑΚΗ» Αντιστράτηγος Παναγιώτης Καβιδόπουλος, ενώ την ΤΑΜΣ «ΜΙΝΩΤΑΚΗΣ – 26» παρακολούθησε ο Διοικητής της ΧΙΙης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού (XII Μ/Κ ΜΠ) «ΕΒΡΟΣ» Υποστράτηγος Παύλος Ανδρικόπουλος.