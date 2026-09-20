Σοκ σε σταθμό του ΗΣΑΠ: Νεαρός επιδειξίας αυτοϊκανοποιήθηκε πάνω σε 22χρονη φοιτήτρια Νομικής

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο, με θύμα μια 22χρον...





Η νεαρή κοπέλα καθώς βρίσκονταν στις αποβάθρες του σταθμού αντιλήφθηκε έναν νεαρό να την προσεγγίζει και να εκσπερματώνει πάνω της! Σοκαρισμένη έβαλε τις φωνές, ωστόσο, ο νεαρός άνδρας εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα η 22χρονη να απευθυνθεί στην ΕΛ.ΑΣ. και πιο αναλυτικά στο ΤΔΑΑ Αγίου Παντελεήμονα. Από εκεί ταυτοποιήθηκε, μέσω βιντεοληπτικού υλικού, ο νεαρός που λίγο αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη.



Πρόκειται για έναν 21χρονο, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του λέγοντας ότι: «είδα την κοπέλα, ερεθίστηκα και δεν μπόρεσα να κρατηθώ».



Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί στο αυτόφωρο το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Άγιο Νικόλαο, με θύμα μια 22χρονη φοιτήτρια Νομικής.