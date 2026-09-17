Τραγωδία στη Χαλκιδική: Πέθανε ο 17χρονος που έπαθε ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του

Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσ...

Κατέληξε ο 17χρονος που είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς έξω το σχολείο του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής και είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.Ο ανήλικος, οποίος είχε μεταφερθεί σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Κυριακής.Υπενθυμίζεται ότι περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή έξω από το Λύκειο στο Πευκοχώρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την αποχώρησή του από το σχολείο, ο 17χρονος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε.Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και από εκεί στο Ιπποκράτειο καθώς κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του.Σύμφωνα με την ανάρτηση του KIDS SAVE LIVES – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές το προσωπικό του σχολείου ήταν αυτό που κάλεσε το 166 και τον ιδιώτη Ιατρό του Πευκοχωρίου και αντιπρόεδρο του KIDS SAVELIVES, Κωνσταντίνο Λαζαρίδη.«Ο Κωνσταντίνος έφτασε σε 3 λεπτά από την κλήση, αναγνωρίζοντας δυστυχώς πως ο Μαθητής ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ και βρίσκεται σε καρδιακή ανακοπή. Τοποθέτησε αμέσως τα ηλεκτρόδια του προσωπικού του Απινιδωτή και στην πρώτη ανάλυση ρυθμού, διαπιστώθηκε πως υπήρχε ΑΠΙΝΙΔΩΣΙΜΟΣ ρυθμός! Ο Κωνσταντίνος χορήγησε την πρώτη απινίδωση και συνέχισε την αναζωογόνηση με ΚΑΡΠΑ, μέχρι την ταχύτατη πραγματικά άφιξη του ΕΚΑΒ!!!!Κάποια στιγμή μετά την ομαδική προσπάθεια, ο μαθητής ανέκτησε τον καρδιακό του ρυθμό και οδηγήθηκε εντός ασθενοφόρου. Παρά την αρχική ανάκτηση του καρδιακού ρυθμού του εφήβου, έπεσε εκ νέου σε καρδιακή ανακοπή κι έτσι αποφασίστηκε η αναζωογόνησή εντός του ασθενοφόρου με την συνδρομή των διασωστών και του Ιατρού. Με τη συνδρομή περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας που άνοιγε δρόμο, ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας, με ΚΑΡΠΑ και χρήση Απινιδωτών καθοδόν», ανέφερε η ανάρτηση.