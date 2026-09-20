Συνομωσία στην Ξάνθη... Με πρόσχημα τη διδασκαλία του κορανίου η Άγκυρα δημιουργεί μέσω ψευτομουφτείας μηχανισμούς ελέγχου της μειονότητας!

Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς για ατολμία της Αθήνας, δηλαδή της κεντρικής εξουσίας, αν στην συγκεκριμένη περίπτωση η Αθήνα δεν είναι απλά...









Να κάνουν την δουλειά τους δηλαδή αυτοί που πρέπει, για να μην την κάνουν αυτοί που δεν πρέπει... Μεταφέρουμε από το Rodopipress



Γράφει ο Νίκος Αρβανίτης



Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο παράλλη λος μηχανισμός κατήχησης και ιδεολογικού ελέγχου που συντηρεί ο τουρκικός παρακρατικός βραχίονας στη Θράκη, με την παράτυπη δομή της Ξάνθης να συγκαλεί ειδική σύναξη ιμάμηδων και θρησκευτικών λειτουργών στο τέμενος Μεδρεσέ/Μαστζίντ-ι Ατίκ.



Πίσω από το επιμελώς εξωραϊσμένο περιτύπωμα μιας συνάντησης αξιολόγησης και διαβούλευσης για τη νέα εκπαιδευτική περίοδο, οι καθοδηγητές του προξενικού μηχανισμού επιχείρησαν να ευθυγραμμίσουν τους τοπικούς ιεροδιδασκάλους με τις επιταγές της Άγκυρας ενόψει της έναρξης των μαθημάτων Κορανίου.



Σύμφωνα με τα όσα δημοσιοποίησε η ίδια η ψευδομουφτεία, στο επίκεντρο της κλειστής διαδικασίας τέθηκε η οργάνωση και η αποτελεσματικότητα των παραθρησκευτικών φροντιστηρίων που λειτουργούν ανεξέλεγκτα εκτός του επίσημου ελληνικού εκπαιδευτικού πλαισίου.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική καθοδήγηση που δόθηκε στους παριστάμενους για την επικοινωνία με τους ανήλικους μαθητές, τις εκπαιδευτικές μεθόδους προσέγγισης της νεολαίας, αλλά κυρίως για τη διαχείριση της ψηφιακής τους εικόνας. Οι ιθύνοντες της παράτυπης δομής αφιέρωσαν ειδικό σκέλος της συνάντησης στον ρόλο των ψηφιακών πλατφορμών και στις αυστηρές γραμμές που οφείλουν να ακολουθούν οι ιμάμηδες κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, επιδιώκοντας έναν απόλυτα ελεγχόμενο επικοινωνιακό συντονισμό.



Η συνάντηση έκλεισε με εσωτερικές διαβουλεύσεις, επισφραγίζοντας την προσπάθεια των μηχανισμών της τουρκικής διείσδυσης να διατηρήσουν στενό έλεγχο πάνω στο θρησκευτικό συναίσθημα των Ελλήνων μουσουλμάνων πολιτών και να μετατρέψουν τα μαθήματα Κορανίου σε εργαλεία περιχαράκωσης της μειονότητας.



Σχόλιο Σύνταξης: Η κινητικότητα του κυκλώματος των ψευδομουφτήδων στο Μαστζίντ-ι Ατίκ επιβεβαιώνει για πολλοστή φορά ότι τα κατηχητικά μαθήματα Κορανίου στη Θράκη δεν συνιστούν αθώες θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά έναν καλοκουρδισμένο μηχανισμό εθνικιστικής επιρροής και παράλληλης εξουσίας υπό την υψηλή επιστασία του τουρκικού προξενείου Κομοτηνής. Το γεγονός ότι δίνονται ρητές εντολές για τη διαχείριση των social media και τη χειραγώγηση των νέων παιδιών καταδεικνύει την ανάγκη για άμεση, ουσιαστική και αποφασιστική παρέμβαση της ελληνικής πολιτείας, η οποία οφείλει να θέσει αυστηρά όρια νομιμότητας απέναντι σε δομές που υπονομεύουν συστηματικά την κοινωνική ειρήνη και την ισονομία στην περιοχή.