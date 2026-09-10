Σαν σήμερα το 1991... το μόρφωμα από πάνω μας γίνεται κράτος κι ενα ήδη μεγάλο εθνικό πρόβλημα γιγαντώνεται

ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ... 10 Σεπτεμβρίου 1991: Τα Σκόπια γίνονται ανεξάρτητο κράτος από τη Γιουγκοσλαβί...

ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΜΑΤΟΣ...10 Σεπτεμβρίου 1991: Τα Σκόπια γίνονται ανεξάρτητο κράτος από τη Γιουγκοσλαβία, όπως αποφασίζεται σε δημοψήφισμα.ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΟΛΑ ΛΙΓΟ ΠΟΛΥ ΓΝΩΣΤΑ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΙΓΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΑ ΤΕΛΉ ΤΟΥ 190Υ ΑΙΩΝΑ ΟΤΑΝ Ο ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΣ ΜΕ ΗΓΕΤΙΔΑ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΥΡΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟ" (ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΣΛΑΒΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΕΞΟΔΟ ΤΟ ΣΛΑΒΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ...