Έξι τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών – Εννέα παραβάσεις στο Αιγαίο

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αι...

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επρόκειτο για 1 CN-235 και 5 UAV, τα οποία πραγματοποίησαν συνολικά 9 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.Εννέα παραβάσεις από CN-235 και UAVΑπό τις συνολικά 9 παραβάσεις, οι 2 αποδόθηκαν στο CN-235 και οι 7 στα UAV.Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.