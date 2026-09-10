Έξι τουρκικά αεροσκάφη στο FIR Αθηνών – Εννέα παραβάσεις στο Αιγαίο

Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αι...
Έξι τουρκικά αεροσκάφη καταγράφηκαν την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, επρόκειτο για 1 CN-235 και 5 UAV, τα οποία πραγματοποίησαν συνολικά 9 παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.
Εννέα παραβάσεις από CN-235 και UAV
Από τις συνολικά 9 παραβάσεις, οι 2 αποδόθηκαν στο CN-235 και οι 7 στα UAV.
Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, τα ανωτέρω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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