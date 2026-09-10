Συναγερμός τη νύχτα στην Κυψέλη, εντοπίστηκαν και άλλα οστά κοντά στο σημείο που βρέθηκαν και προχθές...

Κι άλλα οστά - μικρά - όπως αναφέρουν πληροφορίες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη σε κοντινή απόσταση από το σημείο...



Σύμφωνα με πληροφορίες και αυτά ήταν μέσα σε σακούλα, ωστόσο ακόμα δεν μπορεί να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για ανθρώπινα.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πολίτης κάλεσε την ΕΛΑΣ, όμως δεν έμεινε να του περιμένει, ενώ στο σημείο έχει κληθεί ιατροδικαστής.



Ένα σουτ αποκάλυψε το μακάβριο εύρημαΥπενθυμίζεται ότι ένα σουτ που έστειλε την μπάλα έξω από το γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη αποκάλυψε ένα μακάβριο εύρημα. Ο διευθυντής και προπονητής τοπικής ποδοσφαιρικής ακαδημίας, ο οποίος πήγε να αναζητήσει την μπάλα, εντόπισε σε παρακείμενο εγκαταλελειμμένο χώρο μια σκισμένη μπλε σακούλα, από την οποία προεξείχαν ανθρώπινα οστά, μεταξύ των οποίων και κρανίο.



Ο ίδιος απομάκρυνε τα παιδιά από το σημείο και κάλεσε άμεσα την Αστυνομία, με τα ευρήματα να μεταφέρονται πλέον στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Η επόμενη ενέργειά του ήταν να ειδοποιήσει την αστυνομία, η οποία όπως δήλωσε ανταποκρίθηκε άμεσα στην ειδοποίηση και έσπευσε στο σημείο προκειμένου να μεταφέρει τα οστά και να ξεκινήσουν οι ερευνητικές διαδικασίες.

Κι άλλα οστά - μικρά - όπως αναφέρουν πληροφορίες εντοπίστηκαν στην περιοχή της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη σε κοντινή απόσταση από το σημείο, όπου βρέθηκε χθες η σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.