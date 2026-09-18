Η Αθήνα παραληρεί... σαν σήμερα το 1964 ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος παντρεύεται την Άννα Μαρία - ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ









Ο γάμος του Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Βασίλισσας Άννας-Μαρίας πραγματοποιήθηκε στις 18/09/1964 και έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους ομορφότερους και λαμπρότερους βασιλικούς γάμους στην Ελλάδα.Ο γάμος τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χρυσόστομο Β΄. Παράνυμφος στον γάμο ήταν η Βασιλομήτωρ Φρειδερίκη, ενώ τον γάμο παρακολούθησαν πλήθος επισήμων καλεσμένων και μέλη Βασιλικών οικογενειών.Την ημέρα των γάμ οι δρόμοι της Αθήνας είχαν στολιστεί με σημαίες της Δανίας και της Ελλάδος ενώ από πολύ νωρίς το πλήθος συνέρεε στα πεζοδρόμια κατά μήκος της πομπής από τοΤατόι μέχρι το Ιερό Ναό της Μητρόπολης ΑθηνώνΑπό την οικία του Τατοΐου πρώτοι αναχώρησαν με ανοιχτή άμαξα ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Β΄ και η Βασιλομήτωρ Φρειδερίκη, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησε η άμαξα στην οποία επέβαιναν η Πριγκίπισσα Άννα-Μαρία και ο Βασιλιάς Φρειδερίκος Θ.