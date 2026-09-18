Συνελήφθη Αφγανός για την εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή του Βούπερταλ! Θλιβερές οι Γερμανικές αρχές μιλάνε για... «άγνωστα κίνητρα»

Ένας άνδρας συνελήφθη νωρίτερα απόψε στο Βούπερταλ ως ύποπτος για εμπρηστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, ενώ...

Όπως αναφέρει το WDR, o άνδρας φέρεται να επιχείρησε να πραγματοποιήσει εμπρηστική επίθεση στη συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας της πόλης.



Σύμφωνα με πληροφορίες από τις γερμανικές αρχές, ο ύποπτος είναι ένας 37χρονος άνδρας αφγανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να προκαλέσει φωτιά σε μια πλαϊνή είσοδο της συναγωγής.



Η επέμβαση των εργαζομένων στον χώρο ήταν άμεση, καθώς κατάφεραν να σβήσουν γρήγορα την εστία φωτιάς, με αποτέλεσμα οι υλικές ζημιές να είναι περιορισμένες.



Αυξημένα μέτρα ασφαλείας γύρω από τη συναγωγήΗ συναγωγή της Εβραϊκής Κοινότητας του Βούπερταλ βρίσκεται υπό σχεδόν συνεχή αστυνομική επιτήρηση, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στον γρήγορο εντοπισμό του υπόπτου.



Η αστυνομία δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του 37χρονου. Όπως αναφέρθηκε, οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των εγκληματολογικών κλιμακίων στον χώρο της επίθεσης.



Ο πρόεδρος της εβραϊκής κοινότητας του Βούπερταλ επιβεβαίωσε επίσης το περιστατικό στη συνοικία Μπάρμεν, τονίζοντας ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.



Ο ύποπτος ανακρίνεται από τις αρχές, ενώ εξετάζονται όλα τα στοιχεία για τα κίνητρα της ενέργειας.



Πρόσθετα μέτρα προστασίας στην περιοχήΜετά το περιστατικό, αυξημένη είναι και η αστυνομική παρουσία στο δημαρχείο της συνοικίας Μπάρμεν.



Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για μέτρο ασφαλείας που συνδέεται με την επίθεση στη συναγωγή και αποσκοπεί στην προστασία δημόσιων χώρων και την αποτροπή πιθανών νέων ενεργειών.



Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και αν υπήρχαν συγκεκριμένα κίνητρα πίσω από την απόπειρα εμπρησμού.

Ένας άνδρας συνελήφθη νωρίτερα απόψε στο Βούπερταλ ως ύποπτος για εμπρηστική επίθεση στη συναγωγή της εβραϊκής κοινότητας της πόλης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για Αφγανό μετανάστη.Σύμφωνα με την εφημερίδα «Judische Allgemeine», ο άνδρας φέρεται να πέταξε δοχεία με εύφλεκτο υγρό σε πλαϊνή είσοδο του κτηρίου της συναγωγής, τα οποία πυροδότησε και κατόπιν τράπηκε σε φυγή, για να συλληφθεί λίγο αργότερα.Τον Ιούλιο του 2014, στην ίδια συναγωγή είχε σημειωθεί επίθεση με μολότοφ, για την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα.