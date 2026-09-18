Κοινή άσκηση Ελλάδας – Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο με φρεγάτες και πυραυλάκατους – Βίντεο και φωτογραφίες

Κοινή ναυτική εκπαίδευση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι φρεγάτες «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» συμμετείχαν ...









Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η δραστηριότητα συνέβαλε στην περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.



Οι εικόνες από τη συνεκπαίδευση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να διευρύνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία σε περισσότερα επιχειρησιακά πεδία. Μέχρι σήμερα, η πιο ορατή πτυχή της συγκεκριμένης σχέσης ήταν κυρίως η αεροπορική, με συνεχείς κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις μαχητικών και στενή συνεργασία στην εκπαίδευση. Το ναυτικό σκέλος, ωστόσο, αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η δραστηριότητα συνέβαλε στην περαιτέρω αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων, καθώς και στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των δύο Ναυτικών.Οι εικόνες από τη συνεκπαίδευση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία Αθήνα και Τελ Αβίβ επιδιώκουν να διευρύνουν τη στρατιωτική τους συνεργασία σε περισσότερα επιχειρησιακά πεδία. Μέχρι σήμερα, η πιο ορατή πτυχή της συγκεκριμένης σχέσης ήταν κυρίως η αεροπορική, με συνεχείς κοινές ασκήσεις, συνεκπαιδεύσεις μαχητικών και στενή συνεργασία στην εκπαίδευση. Το ναυτικό σκέλος, ωστόσο, αποκτά σταδιακά μεγαλύτερη βαρύτητα.











Οι ισραηλινές Sa’ar και η ενίσχυση του Ισραηλινού Ναυτικού



Οι πυραυλάκατοι αποτελούν βασικό πυλώνα της ισραηλινής ναυτικής ισχύος. Η 3η Μοίρα του Ισραηλινού Ναυτικού διαθέτει μονάδες Sa’ar 4.5, Sa’ar 5 και τις νεότερες Sa’ar 6, με διαφορετικό ρόλο και επιχειρησιακές δυνατότητες.



Οι Sa’ar 4.5 έχουν μήκος 61,7 μέτρα, πλάτος 7,6 μέτρα και μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα περίπου 35 κόμβων. Παρά το σχετικά μικρό τους μέγεθος, αποτελούν ιδιαίτερα ευέλικτες μονάδες κρούσης, ικανές να επιχειρούν κοντά στις ακτές και να αναλαμβάνουν αποστολές προσβολής στόχων, επιτήρησης και προστασίας θαλάσσιων περιοχών. Το Ισραηλινό Ναυτικό διαθέτει οκτώ μονάδες της συγκεκριμένης κλάσης.









Ακόμη ισχυρότερες είναι οι Sa’ar 5, μήκους περίπου 85 μέτρων, οι οποίες διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου και μπορούν να μεταφέρουν ελικόπτερο. Είναι εξοπλισμένες, μεταξύ άλλων, με προηγμένους πυραύλους επιφανείας-επιφανείας Gabriel 5, καθώς και με αντιαεροπορικά συστήματα Barak. Ακόμη ισχυρότερες είναι οι Sa’ar 5, μήκους περίπου 85 μέτρων, οι οποίες διαθέτουν αυξημένες δυνατότητες αντιαεροπορικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου και μπορούν να μεταφέρουν ελικόπτερο. Είναι εξοπλισμένες, μεταξύ άλλων, με προηγμένους πυραύλους επιφανείας-επιφανείας Gabriel 5, καθώς και με αντιαεροπορικά συστήματα Barak.









Ο Gabriel 5 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα του Ισραηλινού Ναυτικού. Σύμφωνα με τις IDF, πρόκειται για πύραυλο επιφανείας-επιφανείας μεγάλης εμβέλειας, με δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων και λειτουργίας σε διαφορετικές θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο Gabriel 5 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα του Ισραηλινού Ναυτικού. Σύμφωνα με τις IDF, πρόκειται για πύραυλο επιφανείας-επιφανείας μεγάλης εμβέλειας, με δυνατότητα προσβολής στόχων σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων και λειτουργίας σε διαφορετικές θαλάσσιες και ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Κοινή ναυτική εκπαίδευση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι φρεγάτες «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» συμμετείχαν σε συνεκπαίδευση με μονάδες του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού.Ένα ακόμη «μήνυμα» για το βάθος που αποκτά η στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ εκπέμπεται αυτή τη φορά από τη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου.Δυνάμεις των Πολεμικών Ναυτικών των δύο χωρών συνεκπαιδεύονται και ενισχύουν τη μεταξύ τους διαλειτουργικότητα.Την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2026, οι φρεγάτες «ΥΔΡΑ» και «ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ» του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού συμμετείχαν σε συνεκπαίδευση με μονάδες του ισραηλινού Ναυτικού στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.