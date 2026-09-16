Μια απίστευτη ιστορία που δε γνωρίζατε: Ο «Λύκος» Υπομοίραρχος Μουργάς το 1947 στη Χαράδρα του Μετσόβου θυσιάστηκε πολεμώντας τον ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟ και τον έστειλε στη σφαγή ένας κομμουνιστής τσοπάνης!

Τον Χριστιανο Εθνικιστη Αξιωματικο της Χωροφυλακης Υπομοιραρχο Μουργα τον αποκαλουσαν οι Οπλιτες του, θαυμαζοντας τον, ''Λυκο'...









Τον Χριστιανο Εθνικιστη Αξιωματικο της Χωροφυλακης Υπομοιραρχο Μουργα τον αποκαλουσαν οι Οπλιτες του, θαυμαζοντας τον, ''Λυκο'' λογω της απαραμιλλης ανδρειας του. Οι Κοκκινοι Εθνοπροδοτες στον συμμοριτοπολεμο ηξεραν οτι ειχαν βεβαιη την κατατροπωτικη ηττα με τα Αποσπασματα του Ηρωα Μουργα. Γι αυτο, για να τον εξοντωσουν, επιστρατευσαν τη μπολσεβικικη μπαμπεσια και την πισωπλατη ανανδρια.Σε καθε χωριο οι κομμουνιστοσυμμοριτες ειχαν εγκαταστησει δικτυα πληροφοριων απο χαφιεδες τους. Ετσι ενας δικος τους ρουφιανος, ενας τσοπανης στο Μετσοβο, οταν ο Υπομοιραρχος Μουργας, θεωρωντας τον αγνο Εθνικοφρονα βοσκο, τον ρωτησε ποσοι συμμοριτες παραμονευουν στη χαραδρα, ο κομμουνιστης ανανδρος τσοπανος τον παραπλανησε απαντωντας του οτι ειναι περιπου 30. Στην πραγματικοτητα ηταν παραπανω απο 100. Ετσι ο Ηρωικος Υπομοιραρχος επεσε στην κομμουνιστικη ενεδρα. Αιχμαλωτιστηκε απο τους συμμοριτες του ΔΣΕ το 1947 και σφαγιαστηκε απανθρωπα.Η θυσια του φανερωνει τον ηρωισμο των Ελληνοψυχων Εθνικιστων και την απιστευτη υπουλοτητα των αντιχριστων και ανθελληνων μπολσεβικων...Για τον "Στόχο" - Ν.Χ.