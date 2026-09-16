Ελμπίτ (Elbit), ΙΑΙ και Ραφαέλ (Rafael)... Η πολεμική βιομηχανία του Ισραήλ «μετακομίζει» στην Κύπρο

Ισραηλινές εταιρείες άμυνας, όπως οι Ελμπίτ (Elbit), ΙΑΙ και Ραφαέλ (Rafael), φέρονται να εξετάζουν τη δημιουργία μονάδων παραγωγής και ...

Ισραηλινές εταιρείες άμυνας, όπως οι Ελμπίτ (Elbit), ΙΑΙ και Ραφαέλ (Rafael), φέρονται να εξετάζουν τη δημιουργία μονάδων παραγωγής και διοικητικών στρατηγείων στην Κύπρο.Γιατί στην Κύπρο; Βρίσκεται κοντά στο Ισραήλ, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και θα μπορούσε να προσφέρει στις ισραηλινές επιχειρήσεις πρόσβαση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής χρηματοδότησης SAFE, ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ.Για την Κύπρο, τα οφέλη μεταφράζονται σε θέσεις εργασίας, φορολογικά έσοδα και βαθύτερη αμυντική συνεργασία, την ώρα που οι ανησυχίες για την Τουρκία εντείνονται.Η αμυντική βιομηχανία του Ισραήλ ενσωματώνεται όλο και περισσότερο σε ολόκληρη την Ευρώπη.



