ΕΛΑΣ: Χρήσιμες συμβουλές προς τους πολίτες για να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις απάτες

Με αφορμή τα περιστατικά απάτης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας τονίζει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τ...





Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι σας καλούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως του ΔΕΔΗΗΕ ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να απαιτούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων ή κοσμημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού – συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό – συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα ή κοσμήματα και επίσης να μην δέχεστε άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Με αφορμή τα περιστατικά απάτης, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας τονίζει ότι θα συνεχίσει με αμείωτη ένταση τις ενέργειες για την καταπολέμηση της διάπραξης απατών και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον.Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, απευθύνει ξανά χρήσιμες συμβουλές, με σκοπό την πρόληψη και αποφυγή εξαπάτησής τους.Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι οι επιτήδειοι, είτε τυχαία, είτε έχοντας συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες, τηλεφωνούν στα θύματά τους ή τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι δήθεν «υπάλληλοι του ΔΕΔΗΗΕ», «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», γνωστοί συγγενών τους κ.λπ., ζητούν χρήματα και κοσμήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, την ύπαρξη κάποιας ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι που δήθεν θα «καταστρέψει» τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό του, την δήλωση ή καταγραφή τους για την αποφυγή υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, την εξόφληση τυχόν κάποιου χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων κ.λπ.