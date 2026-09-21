Προσπαθούν να στήσουν σκηνικό έντασης οι τούρκοι στο Αιγαίο... Βγάζουν 100 πολεμικά πλοία και βαρκούλες στα νερά μας για να κάνουν «Θαλασσόλυκο»

Η άσκηση «Θαλασσόλυκος» άρχισε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν κατά της Ελλάδας...

Η άσκηση «Θαλασσόλυκος» άρχισε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά τις νέες απειλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν κατά της Ελλάδας. Η Τουρκία κινητοποιεί 100 πλοία, 50 αεροσκάφη και 14.000 στελέχη σε τέσσερις διαφορετικές θαλάσσιες περιοχές.Η μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δραστηριότητα αναπτύσσεται στη Μαύρη Θάλασσα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα εντάσσει την άσκηση στο ευρύτερο αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας».Στη «Θαλασσόλυκος» συμμετέχουν μονάδες του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις, καθώς και η Διοίκηση Ακτοφυλακής. Η άσκηση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.Την ώρα που οι τουρκικές δυνάμεις αναπτύσσονται στην περιοχή, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας επαναφέρει την απειλητική ρητορική απέναντι στην Αθήνα.Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NTV, ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε την ελληνική πλευρά να μην προχωρήσει σε ενέργειες τις οποίες η Άγκυρα χαρακτηρίζει «παράτολμες».«Αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.Ο Φιντάν ανέφερε ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε ετοιμότητα, ενώ η τουρκική Ακτοφυλακή έχει τεθεί σε αυξημένη εγρήγορση.«Ελπίζουμε ότι κανείς εκεί δεν θα προχωρήσει σε κάποια παράτολμη ενέργεια. Ελπίζουμε να πράξουν ό,τι απαιτεί η ειρήνη και η ηρεμία», πρόσθεσε.



Η απάντηση της Αθήνας στις τουρκικές αιτιάσεις



Η ελληνική πλευρά απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς, επισημαίνοντας ότι το καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες.



Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την άμυνα της επικράτειάς της.



Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ την απειλή πολέμου, το γνωστό casus belli, σε περίπτωση που η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για επέκταση των χωρικών υδάτων.



«Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως “απειλής” είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος», ανέφερε το ΥΠΕΞ.



Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στον διάλογο και στις σχέσεις καλής γειτονίας. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι σχέσεις αυτές απαιτούν σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επανέλαβε και τις πάγιες αξιώσεις της Άγκυρας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών.Ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι η Τουρκία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλές που, κατά την άποψή της, υφίστανται στο Αιγαίο. Συνέδεσε μάλιστα το ζήτημα με τις ελληνοτουρκικές διαφορές και ειδικότερα με την υφαλοκρηπίδα.«Δεν είμαστε υπέρ της δημιουργίας έντασης. Δεν αποδεχόμαστε σε καμία περίπτωση τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», ανέφερε.Η Άγκυρα έχει επαναφέρει το συγκεκριμένο ζήτημα τις τελευταίες ημέρες, με αφορμή και την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.Τόσο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Άμυνας της χώρας εξέδωσαν ανακοινώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι διεθνείς συνθήκες προβλέπουν την αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών νησιών.