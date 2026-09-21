Στέρεψαν τα βενζινάδικα στη Μόσχα μετά την ουκρανική επίθεση

Η μαζική νυχτερινή επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Μόσχας προκάλεσε τις πρώτες σοβαρές συνέπειες στα βενζ...

Η μαζική νυχτερινή επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Μόσχας προκάλεσε τις πρώτες σοβαρές συνέπειες στα βενζινάδικα της ρωσικής πρωτεύουσας.Όπως σημειώνεται, τα βενζινάδικα της Gazprom Neft σε διάφορες περιοχές της Μόσχας ανέφεραν πλήρεις ή μερικές ελλείψεις σε βασικές ποιότητες βενζίνης.Σύμφωνα με το έγκυρο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Μόσχας msk1.ru, του οποίου οι δημοσιογράφοι πραγματοποίησαν ταχεία επιθεώρηση των υποδομών, αναφέρεται σοβαρή έλλειψη καυσίμων σε πρατήρια στην περιοχή Γκολιάνοβο στα ανατολικά της πόλης.Οι υπάλληλοι των βενζινάδικων επιβεβαιώνουν ότι η διοίκηση αρχικά διέταξε αυστηρά όρια, επιτρέποντας όχι περισσότερα από 30 λίτρα βενζίνης ανά όχημα.Οι οδηγοί μένουν κολλημένοι σε ορισμένα πρατήρια της Rosneft από 20 λεπτά έως αρκετές ώρες. Οι ουρές μπλοκάρουν ολόκληρες λωρίδες κυκλοφορίας και οι άνθρωποι βγαίνουν από τα αυτοκίνητά τους για να χαλαρώσουν και να συζητήσουν την κατάσταση.«Είναι το ίδιο παντού—τεράστια κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα περισσότερα άλλα βενζινάδικα είναι ανοιχτά, αλλά έχει τελειώσει η βενζίνη», είπε ένας οδηγός, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.Οι ειδικοί συνδέουν άμεσα την προκύπτουσα έλλειψη με την έκτακτη ανάγκη στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας στην Καπότνια, το οποίο ανήκει στην Gazprom Neft.Νωρίτερα, ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν επιβεβαίωσε επίσημα ότι κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης αεροπορικής επιδρομής στην ιστορία, όταν οι αντιαεροπορικές άμυνες κατέστρεψαν 450 drones που πλησίαζαν την πρωτεύουσα, πολλά drones διείσδυσαν στο έδαφος του διυλιστηρίου, καταστρέφοντας μια βασική εγκατάσταση και προκαλώντας μια μαζική και παρατεταμένη πυρκαγιά.Κρίση και στα αεροδρόμιαΗ κατάσταση εφοδιασμού των βενζινάδικων παρακολουθείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά οι αλυσίδες εφοδιαστικής έχουν προσωρινά διαταραχθεί. Το περιστατικό αυτό εκτυλίσσεται εν μέσω εκτεταμένης διαταραχής του αεροπορικού κόμβου της Μόσχας, όπου έχουν ακυρωθεί πάνω από 150 πτήσεις στο αεροδρόμιο Sheremetyevo, και του προσωρινού κλεισίματος του εμπορικού κέντρου Sadovod.Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγνώρισε επίσημα ότι οι επιθέσεις στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας και στην αποθήκη στο Sofyino πραγματοποιήθηκαν σκόπιμα για να διαταραχθεί ο εφοδιασμός ενέργειας και μεταφορών.