Ανεξέλεγκτη φωτιά κατεβαίνει προς Αλεποχώρι και Βενίζα, βόρεια των Μεγάρων... εκκενώθηκαν και Αλεποχώρι, Ψάθα, Λούμπα, Ζάχουλη

Σαρωτικό είναι το πύρινο μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό προς νότια καθώς όπως όλα δείχνουν, η φωτιά αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας MegaFi...









Οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν όλη μέρα καθιστούσαν σε πολλές περιπτώσεις, αδύνατες τις συνεχείς εναέριες ρίψεις νερού γι' αυτό και επιχειρούσαν περιοδικά και όποτε ήταν εφικτό. Με τους ανέμους όμως να παρουσιάζουν μικρή ύφεση το απόγευμα, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρίψεις σε Αγία Παρασκευή και Μύτικα.



. Η φωτιά καίει πευκοδάσος σε μήκος πολλών χιλιομέτρων ενώ στο πέρασμά της έκαψε και κατοικίες.



Οι φλόγες έφτασαν στην κορυφή του Κιθαιρώνα και κατευθύνονται νότια, προς τη Βενίζα. Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα του 112 προς τους κατοίκους με το οποίο οι Αρχές ζητούσαν από όσους βρισκόντουσαν σε Αλεποχώρι, Ψάθα, Βενίζα, Λούμπα, Ζάχουλη να εκκενώσουν προς Μέγαρα.

Σαρωτικό είναι το πύρινο μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό προς νότια καθώς όπως όλα δείχνουν, η φωτιά αποκτά όλα τα χαρακτηριστικά μιας MegaFire.