Τι παθαίνει κάθε Αυγουστο η λίμνη της Καστοριάς; Ένα παράξενο και απίστευτο φαινόμενο...

Κυκλοφορούσε παλιότερα μια φήμη για ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει κάθε Αύγουστο στη λίμνη. Οι κάτοικοι το αποκαλούν “αρρώστησε το νε...









Κυκλοφορούσε παλιότερα μια φήμη για ένα παράξενο φαινόμενο που συμβαίνει κάθε Αύγουστο στη λίμνη. Οι κάτοικοι το αποκαλούν “αρρώστησε το νερό” Για 8 μέρες μέχρι τις 15 Αυγούστου το νερό κρυώνει και αποκτά χρώμα σα μελάνι, τα ψάρια ανεβαίνουν στην επιφάνεια και είναι τόσο ζαλισμένα που οι κάτοικοι τα μαζεύουν με τα χέρια.Από τις παιδικές αναμνήσεις του Π.Π.Ναούμ ( 1816-1822)Καστορία: “Αρρώστησε το νερό”!!! (σκοτεινό φαινόμενο)‏Και άλλο τι περίεργον συμβαίνει τακτικώς κατ΄έτος και μήνα Αύγουστον εν Καστορία, το γνωστόν υπό το όνομα: «αρρώστησε το νερό».Η λίμνη της πατρίδος μου σχετικώς προς την ανώμαλον θέσιν της πόλεως διαιρείται εις δύο, εις Δολτζινήν (μεσημβρινήν δηλ. νοτιοδυτική) και Αποζερενήν (Αρκτικήν δηλ. βορειοανατολική).Αρχομένου του μηνός Αυγούστου μέχρι της 15 αυτού, ήτοι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αι εξ επαγγέλματος λευκάστριαι διακόπτουσι τας εργασίας των όπως αι Δρυμάδες (εννοεί φεύγανε με ευκινησία), λέγουσαι δε ότι αι δρύμαι* της λίμνηςκόπτουσι τα πανιά των.Το αληθές είναι, ότι αρρωστά το νερόν της λίμνης κατά πρώτον ως επί το πλείστον εις το αρκτικόν μέρος αυτής επί 8 ολοκλήρους ημέρας και ακολούθως μέχρι της 15ης Αυγούστου εις το μεσημβρινόν.Συμβαίνει δε η ασθένεια του ύδατος, ως αποκαλεί το φαινόμενον τούτο η κοινή των πολιτών φράσις, κατά τον εφεξής τρόπον: Αίφνης η θερμοκρασία του ύδατος ψυχρούται επί τοσούτον, ώστε και η χρήσις των λουτρών της λίμνης υπό πολλών διακόπτεται, το ύδωρ μελανούται και οι ιχθείς μέχρι δύο λίτρων περίπου βάρους νήχονται (κολυμπούν, επιπλέουν) επί της επιφανείας του ύδατος ως μέθυσοι και συλλαμβάνονται υπό των κατοίκων δια της χειρός.Όλως το αυτό φαινόμενο παρουσιάζεται μετά 8 ημέρας εις το αντίθετον μέρος της λίμνης, το μεσημβρινόν, και διαρκεί μέχρι της 15ης Αυγούστου.Ουδεμία μέχρι τούδε, ως πληροφορούμαι, εγένετο απόπειρα περί ανακαλύψεως της καθ΄αυτό αιτίας του φαινομένου, εικάζω όμως ότι αύτη προέρχεται εκ πηγών σιδηρούχων ευρισκομένων εν τω πυθμένι της λίμνης. Ό,τι δε αποκαθιστά σκοτεινόν το φαινόμενον είναι η περιοδική αυτού κατά μήνα Αύγουστον εμφάνισις. Πιθανόν με τον χρόνον να γίνη η ανακάλυψις του εν λόγω φαινομένου υπό επισήμων ανδρών.* Μυθολογικά τέρατα γνωστά ως Δρυάδες ή Δρυίδες.Παναγιώτη Παπαναούμ: Αυτοβιογραφία (1871)golitsis.blogspot.com