Φωτιά στη Βοιωτία: Στο νοσοκομείο δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στα πύρινα μέτωπα

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν...

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, την ώρα που οι δυνάμεις πυρόσβεσης συνεχίζουν να δίνουν μάχη με πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.Η καταπόνηση από τη φωτιά στη Βοιωτία είχε ως αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χρειαστούν ιατρική φροντίδα. Ο πρώτο υπέστη έμφραγμα έπειτα ενοχλήσεις που ένιωσε ένώ ο δεύτερος αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα.Ειδικότερα, ένας 50χρονος εθελοντής δασοπυροσβέστης προσήλθε την Παρασκευή (31.07.2026) στο Νοσοκομείο Θήβας με καρδιολογικές ενοχλήσεις. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε υποστεί έμφραγμα και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο.Παράλληλα, το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026), ένας 40χρονος δασοπυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Θήβας με αναπνευστικά προβλήματα. Ο άνδρας εισήχθη στην Παθολογική Κλινική, όπου παραμένει για παρακολούθηση.