Γιατί ο Ανδρέας Μιαούλης βύθισε την κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς»... Σαν σήμερα...

Σαν σήμερα, στις 1 Αυγούστου 1831, ο Ανδρέας Μιαούλης βυθίζει την κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς». Το νεόδμητο Ελληνικό Κράτος περ...



Φρεγάτα “Ελλάς”



Η Φρεγάτα «Ελλάς» ήταν πλοίο που αγοράστηκε το 1824-1826 με εντολή της προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης (Εκτελεστικό 1824) και χρηματοδότηση από το δεύτερο αγγλικό δάνειο, με συμφωνία που συνήφθη με διαμεσολάβηση των μελών της Φιλελληνικής Επιτροπής του Λονδίνου. Ναυπηγήθηκε στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. αντί του ποσού των 750.000 δολαρίων και κατέπλευσε στο Ναύπλιο με ξένο πλήρωμα τον Νοέμβριο του 1826. Είχε εκτόπισμα 1660 τόνων, οπλισμό 48 πυροβόλων των 16 λιβρών και 16 ολμοπυροβόλων (καρρανάδων) των 42 λιβρών. Χρησιμοποιήθηκε στις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των Τούρκων, τα τελευταία χρόνια του αγώνα. Το 1828 βύθισε 2 τουρκικά πολεμικά πλοία στη Ναυμαχία του κάβο Μπαμπά.

Σαν σήμερα, στις 1 Αυγούστου 1831, ο Ανδρέας Μιαούλης βυθίζει την κορβέτα «Ύδρα» και τη φρεγάτα «Ελλάς».Το νεόδμητο Ελληνικό Κράτος περιέπεσε σε κατάσταση πλήρους σχεδόν αναρχίας το καλοκαίρι του 1831. Η απόληξη της εξέγερσης του 1831 ήταν η πυρπόληση από τον ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη της φρεγάτας «Ελλάς», της ακριβοπληρωμένης με δάνεια από το Λονδίνο πρώτης ναυαρχίδας στην ιστορία του Ελληνικού πολεμικού ναυτικού.Ακολούθησε η δολοφονία του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας έχασε την μάχη να σχηματίσει ένα Κράτος ανεξάρτητο από εντόπια κέντρα παράπλευρης εξουσίας, και πλήρωσε την προσπάθεια του με την ζωή του.Ενώ η δολοφονία του Καποδίστρια είναι σχετικά γνωστή, δεν θα μπορούσαμε να πούμε το ίδιο και για την πυρπόληση της φρεγάτας «Ελλάς» από τον Ανδρέα Μιαούλη. Αυτό το δραματικό γεγονός, πρόδρομος της δολοφονίας του Καποδίστρια, αποτελεί το θέμα του άρθρου.Η εξέγερση του 1831Το 1831 η Ελλάδα περιέπεσε σε κατάσταση αναρχίας, με πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων της Ύδρας και της Μάνης, να έχουν επαναστατήσει. Οι Υδραίοι και άλλοι δυσαρεστημένοι νησιώτες από τα νησιά του Αιγαίου, όπως ο Πόρος, η Μύκονος, η Σύρος, η Νάξος, η Άνδρος και η Πάρος, πολέμησαν σκληρά τον Καποδίστρια και επαναστάτησαν εναντίον του. Το μεγάλο πρόβλημα για τους ηγέτες της Ύδρας ήταν ότι ο Καποδίστριας δεν δεχότανε τα αιτήματα τους για αποζημιώσεις και πρόσθετες παροχές σε αναγνώριση της συνεισφοράς τους στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας.Εξίσου σημαντικό θέμα όμως για όλους όσους αντιμάχονταν τον Καποδίστρια, και ιδιαίτερα τους Μανιάτες και τους Υδραίους, ήταν η πεισματική εμμονή του Κυβερνήτη να μην τους παραχωρήσει ούτε ένα εκατοστό κεντρικής εξουσίας. Ήταν μια σύγκρουση που θα κόστιζε στον Καποδίστρια την ζωή του και θα εκμηδένιζε οιαδήποτε πιθανότητα να δημιουργηθεί σωστό Κράτος στην Ελλάδα.Ο Καποδίστριας δεν ήταν διατεθειμένος να αποδεχθεί τα αιτήματα των στασιαστών. Ζήτησε από τον Κωνσταντίνο Κανάρη, Διοικητή της Βάσης του Ελληνικού Στόλου στον Πόρο να είναι έτοιμος για επιχειρήσεις εναντίον των στασιαστών. Το επιχειρησιακό σχέδιο πρόβλεπε το ναυτικό αποκλεισμό της Ύδρας, την καθολική εφαρμογή του νόμου, και την εμπόδιση των στασιαστών να δραστηριοποιηθούν εναντίον του Κράτους. Όμως το σχέδιο διέρρευσε και ο αρχηγός των στασιαστών Μαυροκορδάτος ζήτησε από τον Ανδρέα Μιαούλη να καταλάβει τη ναυτική βάση στον Πόρο.Η καταστροφή της κορβέτας “Ύδρα” και της φρεγάτας “Ψαρά” από τον Ανδρέα ΜιαούληΟ Ανδρέας Μιαούλης ενήργησε πάραυτα και στις 14 Ιουλίου 1831 κατέλαβε την φρεγάτα «Ελλάς» και άλλα πλοία. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να κινητοποιήσει τις τρεις δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, προκειμένου να μεσολαβήσουν στην σύγκρουση.Η Αγγλία και η Γαλλία έσερναν τα πόδια τους καθώς διεκήρυσσαν την ανάγκη να βρεθεί μια λύση, ενώ οι Ρώσοι ήταν πιο διατεθειμένοι να βρεθεί λύση, κάτι που εξάντλησε τα περιθώρια ανοχής των άλλων.Με την πρόφαση ότι οι Ρώσσοι θα κατελάμβαναν το ελληνικό ναυτικό, την 1 Αυγούστου 1831, στο λιμάνι του Πόρου, ο Ανδρέας Μιαούλης κατέστρεψε τις κορβέττες «Ύδρα» και «Σπέτσες» και την φρεγάτα «Ελλάς». Ο Μιαούλης διέφυγε από το πεδίο της μάχης επάνω σε μια από τις σωσίβιες λέμβους της «Ελλάς».Ο Κανάρης, σε επιστολή του προς τον Καποδίστρια έγραψε:“Την 1η Αυγούστου 1831.στις 1030 το πρωί, κοντά στο νησί Πόρος, ο Μιαούλης έκαψε την φρεγάτα «Ελλάς» και την κορβέττα «Ύδρα». Μακάρι ο δράστης αυτής της βαρβαρότητας να είναι αιώνια καταδικασμένος!”Κορβέτα ΎδραΗ κορβέτα “Ύδρα” ήταν πολεμικό λάφυρο από τον Αιγυπτιακό Στόλο, καθώς κατελήφθη από τον Κόχραν τον Ιούλιο του 1827. Από το 1830 εντάχθηκε στην δύναμη του ελληνικού Στόλου.https://armynow.gr/