Τέλος και με νόμο η μπούργκα στην Πορτογαλία! Απαγορεύθηκε να φοράει κανείς πέπλο δημόσια που κρύβει το πρόσωπο!

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας ...



Με πληροφορίες από ΑFP μέσω ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πορτογαλία Λισαβόνα

Ο Πρόεδρος της Πορτογαλίας Αντόνιο Ζοζέ Σεγκούρο υπέγραψε και κατέστησε έτσι εκτελεστό νόμο, ο οποίος ψηφίσθηκε με πρωτοβουλία της άκρας δεξιάς και απαγορεύει να κρύβεται το πρόσωπο με πέπλο στους δημόσιους χώρους, κάτι που στην πράξη έχει στόχο τις μουσουλμάνες που φορούν μπούρκα ή νικάμπ.«Το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται κεντρικό στοιχείο της ταυτότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων», εξήγησε ο αρχηγός του κράτους σε ανακοίνωσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, Τρίτη, το βράδυ.Ο πρώην ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος αναγνώρισε πάντως ότι πρόκειται για ένα ζήτημα «μεγάλης κοινωνικής και πολιτιστικής ευαισθησίας».Η τελική εκδοχή του νομοθετικού κειμένου, το οποίο περιγράφεται από τα πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης ως «ο νόμος της μπούρκας», είχε υιοθετηθεί από το κοινοβούλιο τον περασμένο Ιούλιο με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, ενώ τα κόμματα της αριστεράς είχαν καταψηφίσει.Ο νόμος απαγορεύει τα ενδύματα τα οποία κρύβουν το πρόσωπο ή εμποδίζουν την αναγνώριση κάποιου στους δημόσιους χώρους, καθώς και κάθε καταναγκασμό που επιβάλλει σε κάποιον να καλύψει το πρόσωπό του για λόγους οι οποίοι συνδέονται με το φύλο, τη θρησκεία, την ηλικία ή την καταγωγή.Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 150 ως 3.000 ευρώ. Εξαιρέσεις προβλέπονται κυρίως για λόγους υγείας, καθώς και για επαγγελματικούς, καλλιτεχνικούς ή κλιματικούς λόγους, και επίσης μέσα σε χώρους λατρείας, στις διπλωματικές αντιπροσωπείες και στα αεροπλάνα.