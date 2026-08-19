Πολεμική ετοιμότητα και προειδοποίηση από το Ισραήλ... Θα καταρρίψουμε τα τουρκικά αεροσκάφη ή όποια άλλα αναπτυχθούν στην Συρία!

Ισραηλινές πηγές ισχυρίζονται ότι η πολεμική Αεροπορία της χώρας θα καταρρίψει κάθε τουρκικό, ή άλλο αεροσκάφος εάν αναπτυχθεί στην Συρί...

Σύμφωνα με ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις φέρονται να έχουν λάβει εντολή να εμποδίσουν τη νέα Συριακή Πολεμική Αεροπορία και τους βασικούς υποστηρικτές της να διατηρούν οποιοδήποτε λειτουργικό μαχητικό αεροσκάφος εντός της Συρίας.Η αναφερόμενη προειδοποίηση αφοράεάν η Άγκυρα τα αναπτύξει στη Συρία και τα χρησιμοποιήσει εκεί για την υποστήριξη της νέας Συριακής Πολεμικής Αεροπορίας.Η αναφερόμενη κόκκινη γραμμή του Ισραήλ για "καμία επιχειρησιακή ικανότητα πολεμικής αεροπορίας στη Συρία", ισχύει ανεξάρτητα από το ποιος παρέχει ή χειρίζεται τα αεροσκάφη.Αυτό θα μπορούσε να θέσει τα πάντα, από τα συριακά MiG-23 και Su-22 μέχρι τα F-16 της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, σε κίνδυνο ισραηλινών επιθέσεων εάν αναπτυχθούν στη Συρία για την υποστήριξη της νέας Συριακής Πολεμικής Αεροπορίας.Την ίδια στιγμή το Ισραήλ δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι η πρόσφατη επίθεσή του σε συριακή αεροπορική βάση είχε ως στόχο να αποτρέψει την τουρκική στρατιωτική συσσώρευση στην περιοχή, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι αναφέρει το axios.com.Η ασυνήθιστη επιδρομή έχει επιδεινώσει τις εντάσεις στην περιοχή, ακριβώς τη στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ θεωρεί την προσέγγισή του στην κυβέρνηση του Άχμεντ αλ-Σαράα στη Συρία ως επίτευγμα εξωτερικής πολιτικής.Ο Τραμπ είναι επίσης πολύ κοντά στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά το Ισραήλ είναι στενός σύμμαχος των ΗΠΑ, μόνο που οι σχέσεις του Τραμπ με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν γίνει πιο τεταμένες τους τελευταίους μήνες.