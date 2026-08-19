Κατεβαίνει ο Γαλλικός Στόλος στην Ανατολική Μεσόγειο! Οι Γάλλοι αναλαμβάνουν τις έρευνες και την ασφάλεια για το καλώδιο σύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας

Οριστικό μπλόκο στα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας! Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου περνάει σε γαλλικά χέρια, με τον υπουργό Ενέργει...



Το «χρυσό» τηλεφώνημα των τριών ηγετών



Η κομβική αυτή εξέλιξη δεν προέκυψε τυχαία. Είναι το άμεσο αποτέλεσμα μιας σκληρής, αθόρυβης διπλωματίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Προηγήθηκε απευθείας επικοινωνία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.



Η ενεργότερη παρουσία της Γαλλίας «κλειδώνει» την ασφάλεια της περιοχής, αποτελώντας τη φυσική συνέχεια της στρατηγικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο του 2025.

Το οικονομικό διακύβευμα και οι λογαριασμοί ρεύματος



Πέρα από την τεράστια γεωπολιτική νίκη, στο τραπέζι παραμένει και το οικονομικό σκέλος, το οποίο επηρεάζει άμεσα την τσέπη των καταναλωτών. Ο κ. Δαμιανός υπογράμμισε τη σημασία του κόστους κατασκευής, επισημαίνοντας ότι εάν υπάρξει αύξηση στον προϋπολογισμό, η Λευκωσία είναι έτοιμη να εξετάσει πρόσθετους τρόπους χρηματοδότησης για να μην επιβαρυνθεί ο απλός πολίτης στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον και η κρίσιμη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία θα σφραγίσει την ευρωπαϊκή στήριξη στο έργο.

Οριστικό μπλόκο στα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας! Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου περνάει σε γαλλικά χέρια, με τον υπουργό Ενέργειας να προαναγγέλλει NAVTEX και έρευνες από γαλλικό σκάφος, το οποίο δεν αποκλείεται να συνοδεύεται από πολεμικά πλοία του ΠαρισιούΤο γεωστρατηγικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο ανατρέπεται ριζικά, με την Άγκυρα να βρίσκεται πλέον απέναντι σε έναν τοίχο που δεν μπορεί να προσπεράσει. Η προσπάθεια της Τουρκίας να μπλοκάρει την υλοποίηση της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας φαίνεται πως γυρίζει μπούμερανγκ, καθώς ο άξονας Αθήνας, Λευκωσίας και Παρισιού ενεργοποιεί την απόλυτη «ασπίδα» για την προστασία των εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων.Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου, Μιχάλης Δαμιανός, έριξε τη «βόμβα», επιβεβαιώνοντας ότι η επανέναρξη των εργασιών για το υπερκαλώδιο βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ. Το στοιχείο, ωστόσο, που αλλάζει πλήρως τους κανόνες του παιχνιδιού είναι η ανοιχτή και δυναμική εμπλοκή της Γαλλίας, η οποία στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.Σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις, εντός των επόμενων εβδομάδων πρόκειται να εκδοθεί η κρίσιμη NAVTEX για την επανέναρξη των βυθομετρήσεων στα σημεία από όπου θα περάσει το καλώδιο. Τη σκυτάλη των ερευνών αναλαμβάνει πλέον ένα υπερσύγχρονο γαλλικό πλοίο, το οποίο θα βρεθεί στην περιοχή μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προετοιμασίες.Το μήνυμα προς το καθεστώς της Άγκυρας είναι αμείλικτο. Στο παρελθόν, οι Τούρκοι είχαν στήσει σκηνικό πειρατείας, παρενοχλώντας συστηματικά το ιταλικό ερευνητικό σκάφος που είχε αναλάβει το έργο. Τώρα, τα δεδομένα αλλάζουν άρδην. Η είσοδος του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο φέρνει μαζί της και τη βαριά σκιά της γαλλικής διπλωματίας και στρατιωτικής ισχύος. Όπως αποκάλυψε η κυπριακή πλευρά, εάν η Τουρκία διανοηθεί να επαναλάβει τους ίδιους τραμπουκισμούς, το ερευνητικό σκάφος θα συνοδεύεται απευθείας από γαλλικό πολεμικό πλοίο. Μια εξέλιξη που κόβει κάθε συζήτηση για αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.