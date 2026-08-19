Αντιστράτηγος ε.α. Καμπουρίδης: ΣΟΚ στην Τουρκία από τον ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό – «Η Τουρκία σκύβει το κεφάλι μόνο όταν είσαι ισχυρός»

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook του αντιστράτηγου ε.α. Λάζαρου Καμπουρίδη στις 19 Αυγούστου 2026, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη προέβησα...



Παράλληλα, εκτιμάται πως η στάση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για σταθερή αποτρεπτική ισχύ και αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.

Η ανάρτηση του αντιστράτηγου ε.α. Καμπουρίδη:



«Σοκ στην Τουρκία.!!!



»Πολεμικά αεροσκάφη του Ισραήλ τίναξαν στον αέρα αεροπορική βάση της Συρίας πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.!!!



»Η Τουρκία καλεί τη Διεθνή Κοινότητα…



»19/08/26



»Μετά από πολύμηνη επιχειρησιακή “αγωνία” εμφανίσθηκε και πάλι η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ και κατέστρεψε αεροπορική βάση της Συρίας στην περιοχή Ιντλίμπ, 60 χιλιόμετρα από τα τουρκικά σύνορα!!!



»Την προηγούμενη ημέρα, Τούρκοι μηχανικοί και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν τη βάση για να μελετήσουν την ανοικοδόμηση της!!!



»Επίσης την προηγούμενη μέρα, υπήρξε τηλεφωνική συνομιλία του Ερντογάν με τον Ν. Τράμπ στην οποία ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι η Τουρκία θα απαντήσει σε περίπτωση ισραηλινής στρατιωτικής πρόκλησης..!!!



»Για την ισραηλινή επίθεση υπήρξε αντίδραση από το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών το οποίο κάλεσε την Διεθνή Κοινότητα να παρέμβει!!!



»Επίσης αντίδραση υπήρξε και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα Τ. Μπάρακ!!!.



»Το Ισραήλ απορρίπτει τις εστιάσεις καθώς όπως ανέφερε το Γραφείο της Πρωθυπουργίας του Νετανιάχου, η συριακή κυβέρνηση δεν τήρησε την συμφωνία για το καθεστώς ασφάλειας στη χώρα καθώς ετοίμαζαν την αεροπορική βάση για χρήση από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις…



»Την τελευταία φορά που η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία είχε καταστρέψει συριακή αεροπορική βάση επειδή ετοιμαζόταν για τουρκική χρήση, ήταν τον Απρίλιο του 2025 στη βάση Τ-4 της Παλμύρας …



»Ακολούθησε η πίεση του Τράμπ στο Ισραήλ για αποφυγή στρατιωτικής παρέμβασης στη συριακή επικράτεια..



»Όμως το τελευταίο διάστημα η Τουρκία βρήκε την ευκαιρία και προχώρησε σε κινήσεις επίδειξης ισχύος στη Συρία εναντίον του Ισραήλ προκαλώντας την αντίδραση του Τελ Αβίβ.



»Το αστείο είναι ότι η Τουρκία φοβούμενη την στρατιωτική ισχύ του Ισραήλ καλεί την παρέμβαση της Διεθνούς Κοινότητας!!!!



»Το μήνυμα προς την Ελλάδα ξεκάθαρο:



»Η Τουρκία σκύβει το κεφάλι μόνο όταν είσαι ισχυρός και κυρίως όταν “την κοιτάς κατάματα” και δείχνεις βούληση και αποφασιστικότητα να υπερασπιστείς την εθνική σου κυριαρχία και τα κυριαρχικά σου δικαιώματα!!!».

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook του αντιστράτηγου ε.α. Λάζαρου Καμπουρίδη στις 19 Αυγούστου 2026, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη προέβησαν σε καταστροφικό βομβαρδισμό στρατιωτικής αεροπορικής βάσης στη συριακή περιοχή της Ιντλίμπ, σε απόσταση 60 χιλιομέτρων από τα τουρκικά σύνορα.Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη ανησυχία και διπλωματική κινητοποίηση στην Άγκυρα.Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, την αμέσως προηγούμενη ημέρα της επίθεσης, κλιμάκιο Τούρκων μηχανικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων είχε επισκεφθεί τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις με σκοπό τη μελέτη της ανοικοδόμησής τους.Το γεγονός αυτό συνέπεσε χρονικά με τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Αμερικανό ηγέτη Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία η Άγκυρα είχε διαμηνύσει ότι θα απαντήσει σε τυχόν ισραηλινή στρατιωτική πρόκληση.Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τις επικρίσεις, διευκρινίζοντας ότι η συριακή κυβέρνηση παραβίασε τις συμφωνίες για το καθεστώς ασφαλείας, καθώς η εν λόγω αεροπορική βάση προετοιμαζόταν για επιχειρησιακή χρήση από τις Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις.Παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2025 στη βάση Τ-4 της Παλμύρας, όταν η ισραηλινή αεροπορία είχε επέμβει εκ νέου για να αποτρέψει τουρκική στρατιωτική παρουσία, παρά τις τότε πιέσεις της Ουάσιγκτον.Μετά το νέο πλήγμα, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απηύθυνε κάλεσμα στη διεθνή κοινότητα για άμεση παρέμβαση, προκαλώντας παράλληλα σχόλια από τη συριακή διπλωματία και τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόم Μπάρακ.Ο συντάκτης της ανάρτησης υπογραμμίζει πως οι κινήσεις επίδειξης ισχύος της Τουρκίας στη Συρία ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά της Ιερουσαλήμ, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η Άγκυρα επιλέγει την οδό των διεθνών εκκλήσεων όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με μια υπέρτερη στρατιωτική ισχύ.