Δαμιέτη 853 μ.Χ. Μια καταπληκτική βυζαντινή καταδρομική επιχείρηση









Τον 9ο αι. μ.Χ. οι πόλεμοι Βυζαντίου – Αράβων συνεχίζονταν με αμείωτη ένταση. Γενικά ήταν μια περίοδος που οι Άραβες είχαν εν πολλοίς το πάνω χέρι, κατά το κοινώς λεγόμενο.Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Βυζαντινοί σχεδίασαν και εκτέλεσαν μια «καταδρομική» επιχείρηση, στην καρδιά του εχθρικού εδάφους, στην Δαμιέτη της Αιγύπτου. Οι φανατικοί μουσουλμάνοι Άραβες είχαν σημαντικά επεκτείνει την κυριαρχία τους στη Μεσόγειο καταλαμβάνοντας μέρος της Σικελίας και, ακόμα σημαντικότερο, την στρατηγικής σημασίας μεγαλονήσο Κρήτη.Οι Άραβες της Κρήτης ενισχύονταν από Αβασιδικό χαλιφάτο μέσω της Αιγύπτου, κυρίως. Άρα για τους Βυζαντινούς, ένα επιτυχές πλήγμα κατά της περιοχής αυτής ήταν απολύτως επιθυμητό και λογικό. Οι Βυζαντινοί είχαν επιχειρήσει να ανακτήσουν την Κρήτη αλλά απέτυχαν. Έτσι η Αυτοκρατορία μετέβαλε στρατηγική. Στόχος πλέον θα ήταν, αρχικά, η απομόνωση της Κρήτης μέσω της διακοπής των γραμμών συγκοινωνιών με την Αίγυπτο και της καταστροφής των βάσεων εφοδιασμού του εμιράτου της Κρήτης στα βορειοαφρικανικά παράλια.Η Δαμιέτη, σύμφωνα με τον διάσημο βυζαντινολόγο Βασίλιεφ, αποτελούσε «το οπλοστάσιο της Κρήτης». Αυτό το οπλοστάσιο έπρεπε να καταστραφεί. Ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ’, σύμφωνα με αραβικές πηγές, διέταξε την αποστολή τριών στόλων, με συνολικά 300 πλοία, κατά τριών αραβικών στόχων στη Μεσόγειο. Δεν γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι άλλοι δύο στόχοι, αλλά ο τρίτος ήταν η Δαμιέτη. Διαβάστε την συνέχεια στο history-point.grhttps://www.history-point.gr/damieti-853-m-ch-mia-katapliktiki-vyzantini-katadromiki-epicheirisi