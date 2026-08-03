Πύρινος κλοιός στη Δυτική Αττική! Εκκενώνεται η Αγία Σκέπη προς Μεγάλο Πεύκο... Μάχες και στον Άγιο Νεκτάριο

Σήμερα το πρωί, μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγιά σκέπη, Κανδήλι και Μποτσικά να μεταφερθούν προς Νέα Πέραμο. «Δασική πυ...





Σήμερα το πρωί, μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονται σε Αγιά σκέπη, Κανδήλι και Μποτσικά να μεταφερθούν προς Νέα Πέραμο. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην Αγία Σκέπη, στο Κανδήλι ή στην Μπότσικα, απομακρυνθείτε προς τη Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε συγκριμένα το μήνυμα.Μάχη σε δύο πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, με τις αναζωπυρώσεις να διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα.Το πρώτο και πιο δύσκολο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, όπου οι πυροσβέστες καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να το θέσουν υπό έλεγχο. Την ίδια ώρα, ισχυρή αναζωπύρωση καταγράφεται στην περιοχή Σκλαβούνο, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η εξέλιξη ενός ακόμη τμήματος της φωτιάς που κινείται προς τον Κιθαιρώνα, καθώς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.Το δεύτερο βασικό μέτωπο βρίσκεται πάνω από το Μεγάλο Πεύκο, προς την περιοχή του πεδίου βολής. Αν και εκεί η βλάστηση είναι σαφώς πιο περιορισμένη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι μπορούν να αλλάξουν γρήγορα τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και να δημιουργήσουν νέα προβλήματα.