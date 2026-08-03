Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν και 500 ευρώ επίδομα ενοικίου!

Ξεκινούν από σήμερα οι αυτοψίες από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών σε όλη την Ελλάδα για να καταγρά...

Ξεκινούν από σήμερα οι αυτοψίες από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών σε όλη την Ελλάδα για να καταγράψουν τις ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και υποδομές από τις πυρκαγιές, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, Κώστα Κατσαφάδο.«Σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μία ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές θα έχει δικαίωμα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία να υποβάλει μία αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του θα είναι στο 100%», τόνισε ο Κώστας Κατσαφάδος.Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι αυτό αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις εξοχικές κατοικίες. «Η διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς κατοικίας έχει να κάνει με τα πρώτα επιδόματα τα οποία παίρνουν», σημείωσε ο Κώστας Κατσαφάδος.Όπως ανέφερε η πολιτεία κινείται άμεσα προκειμένου οι πυρόπληκτοι να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα άμεσα και συγκεκριμένα τα έκτακτα βοηθήματα, που αφορούν την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών τα οποία φτάνουν μέχρι τα 6.000 ευρώ αν πρόκειται για κύρια κατοικία ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το κάθε κτίριο.Αναφορικά με την επιδότηση ενοικίου ο Κώστας Κατσαφάδος εξήγησε ότι «μετά την αυτοψία (…) αν κάποιο κτίριο θεωρηθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν, είναι δηλαδή κίτρινο ή κόκκινο και δεν μπορούν να μείνουν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να νοικιάσουν ένα σπίτι όπου εκεί ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας (…) ξεκινάει η επιδότηση ενοικίου από 300 μέχρι 500 ευρώ».Οι αποζημιώσεις θα κατατεθούν μέσω αιτήσεων των πυρόπληκτων στους δήμους και θα οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν για την αποζημίωση για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών: το φύλλο αυτοψίας στο σπίτι τους, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης