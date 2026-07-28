C-27J: Η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε τον 6ο «Σπαρτιάτη» – Στην τελική ευθεία ο εκσυγχρονισμός που αλλάζει τα δεδομένα

Η σταδιακή αναγέννηση του στόλου των μεταφορικών αεροσκαφών τύπου C-27J Spartan συνεχίζεται με σταθερά βήματα και βρίσκονται πλέον στο επ...



Από τις χαμηλές διαθεσιμότητες στην επιχειρησιακή ανάκαμψη



Για αρκετά χρόνια τα C-27J βρέθηκαν αντιμέτωπα με σοβαρά προβλήματα υποστήριξης, κυρίως λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και περιορισμένης τεχνικής υποστήριξης. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό μέρος του στόλου να παραμένει καθηλωμένο, γεγονός που επιβάρυνε ακόμη περισσότερο τα ήδη καταπονημένα C-130.



Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει με την ενεργοποίηση της σύμβασης Follow-On Support (FOS), η οποία εξασφάλισε σταθερή ροή ανταλλακτικών, τεχνική υποστήριξη από τη Leonardo και δυνατότητα επαναφοράς των αεροσκαφών σε πλήρη επιχειρησιακή κατάσταση. Η σχετική σύμβαση είχε υπογραφεί ήδη από το 2022 και αποτέλεσε τη βάση για τη σταδιακή αποκατάσταση των διαθεσιμοτήτων.



Η παράδοση του 6ου «Σπαρτιάτη» αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και αυξάνει σημαντικά την επιχειρησιακή ευελιξία της Πολεμικής Αεροπορίας.



Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, η 354 Μοίρα αποκτά αριθμό διαθέσιμων αεροσκαφών που της επιτρέπει να ανταποκρίνεται ταυτόχρονα σε πολλαπλές αποστολές, χωρίς να απαιτείται η συνεχής αξιοποίηση των πολύ μεγαλύτερων C-130.

Η σταδιακή αναγέννηση του στόλου των μεταφορικών αεροσκαφών τύπου C-27J Spartan συνεχίζεται με σταθερά βήματα και βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμό που πραγματοποιεί η Πολεμική Αεροπορία για τις τακτικές αερομεταφορές.Έπειτα από μια μακρά περίοδο, κατά την οποία οι χαμηλές διαθεσιμότητες περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες που είχε η Πολεμική Αεροπορία για την αξιοποίησής τους, οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι οι «Σπαρτιάτες» της 354 Μοίρας Τακτικών Μεταφορών επιστρέφουν δυναμικά στην πρώτη γραμμή.Σύμφωνα με πληροφορίες του OnAlert, gr, ήδη έχει παραδοθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία Leonardo στην Πολεμική Αεροπορία ακόμη ένα πλήρως συντηρημένο C-27J Spartan ανεβάζοντας τον αριθμό των διαθέσιμων αεροσκαφών στα έξι. Μάλιστα, στο αεροσκάφος θα πραγματοποιηθούν οι τελικές δοκιμές παραλαβής ώστε να κριθεί επιχειρησιακό.Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς αυξάνει αισθητά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα, σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αερομεταφορές προσωπικού, υλικών, αεροδιακομιδές και αποστολές άμεσης αντίδρασης παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.Την ίδια στιγμή, προχωρά και το μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες του OnAlert.gr, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και την κατασκευάστρια Leonardo έχουν πλέον ολοκληρωθεί, με τον σχετικό φάκελο να έχει περάσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να αναμένεται να οδηγηθεί, όταν ληφθούν οι σχετικές πολιτικές αποφάσεις, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και στη συνέχεια στο ΚΥΣΕΑ για την τελική έγκριση στις αρχές του φθινοπώρου.Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια σαφή αλλαγή φιλοσοφίας. Η Πολεμική Αεροπορία δεν αντιμετωπίζει πλέον τα Spartan ως μια προσωρινή λύση μέχρι την αποκατάσταση των C-130, αλλά ως τον βασικό πυλώνα των τακτικών αερομεταφορών για τις αποστολές μικρότερης κλίμακας, αφήνοντας στα Hercules τον ρόλο των βαρέων στρατηγικών μεταφορών.