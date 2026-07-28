Κύπρος: Η θανατηφόρα τουρκοδιζωνική είναι απόλυτα ασύμβατη με τις αρχές, αξίες και Δίκαιο της ΕΕ

«Αν οι Ελληνοκύπριοι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα δύο εποίκους από την Ανατολία για να το...

«Αν οι Ελληνοκύπριοι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα δύο εποίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και, μετά τον χωρισμό, την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα»Τις τελευταίες ημέρες, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Χριστοδουλίδης, πολλαπλασιάζει δηλώσεις που φαίνονται ή φέρονται ή δίνουν την εντύπωση ότι αποστασιοποιείται από την τουρκοδιζωνική τερατουργία. Η αρχή έγινε μετά το τρισάγιο (15/7/2026) εις μνήμην των πεσόντων υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας.Τέσσερεις φορές, υπερτόνισε: «Η λύση πρέπει να είναι απόλυτα συμβατή με τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι πολύ συγκεκριμένη ορολογία που χρησιμοποίησε η Πρόεδρος της Επιτροπής και προς εμένα, αλλά και προς τους συνομιλητές της στην Τουρκία, αλλά και προς τον ΓΓ των ΗΕ.»Αυτή η αναφορά περιήλθε για πρώτη φορά στην, θεωρώ, ιστορικού περιεχομένου επιστολή τής Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Συμβουλίου τον Μάρτιο στη Γενεύη, όταν έγινε η πρώτη διευρυμένη συνάντηση. Πριν ξεκινήσουμε, είχε σταλεί μια από κοινού επιστολή της Προέδρου της Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που για πρώτη φορά μιλάνε τόσο συγκεκριμένα για το περιεχόμενο λύσης».Ο Ν. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως «οι όποιες εξελίξεις, θετικές εξελίξεις που αφορούν τα Ευρωτουρκικά, προϋποθέτουν ουσιαστικές και συγκεκριμένες θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό». Ορθή, μεν, η διασύνδεση του Κυπριακού με τα Ευρωτουρκικά, επειδή πρέπει να συναρτώνται απαρέγκλιτα προς τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της Τουρκίας, προς το Πρωτόκολλο 10 αλλά και προς την Αντιδήλωση της ΕΕ (22/9/2005).Τα γεγονότα, όμως, έχουν πείσμα και κονιορτοποιούν το επιχειρούμενο, ξανά, περιπαίξιμο των πολιτών. Δεν είναι δυνατόν, την ίδια μέρα, ο Πρόεδρος να διασαλπίζει και να απαιτεί λύση ευρωπαϊκών μόνο προδιαγραφών και σε τηλεοπτικό σταθμό ο Κυβ. Εκπρόσωπος να επιμένει ότι η λύση είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά… γαρνιρισμένη με ολίγες αρχές, ολίγες αξίες και μια δόση Δίκαιο της ΕΕ.Ο ΓΓ του ΟΗΕ αύριο έρχεται στην Κύπρο. Ο Ν. Χριστοδουλίδης πανηγυρίζει και το αξιοποιεί επικοινωνιακά, προεκλογικά, ότι ο Γκουτέρες επισκέπτεται το νησί χάρη σε δικές του ενέργειες. Γιατί έρχεται στην Κύπρο; Προφανώς όχι για να υπερασπιστεί τις αρχές, τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε και να απαιτήσει αποχώρηση του Αττίλα.Έρχεται για να σπρώξει μια διαδικασία που δεν θα δημιουργεί ένα «κανονικό κράτος», όπως δήλωσε κάποτε, αλλά για να επιβάλει ένα διζωνικό τερατούργημα, με εμφανή χαλαρή «ομοσπονδία», που θα είναι συνομοσπονδία δύο κρατών και θα καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία.Ο Κύπριος Πρόεδρος επιμένει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι μέλος της ΕΕ. Σε ομιλία του (20/7/2026) για την 52η αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής, είπε τα εξής αλλοπρόσαλλα και αλληλοαναιρούμενα:«Αρχή και τέλος της προσπάθειάς μου είναι η αναζήτηση λύσης στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, της ΔΔΟ, και των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί απαράβατη κόκκινη γραμμή. Δεν συζητούμε διάλυση, κατάργηση, ακύρωση ή υπονόμευση του νόμιμου διεθνώς αναγνωρισμένου Κράτους.»Σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρόκειται να συζητήσω οτιδήποτε που παραπέμπει σε λύση δύο κρατών ή/και συγκεκαλυμμένη συνομοσπονδία, ή εμπεριέχει τις όποιες εποικοδομητικές ασάφειες». Και πρόσθεσε έντονα:«Δεν πρόκειται να συμφιλιωθώ με την ιδέα ότι θα γίνω ο Πρόεδρος που θα βάλει την υπογραφή του σε μία διευθέτηση, που δεν θα αντέξει στον χρόνο, που δεν θα είναι λειτουργική και βιώσιμη. Και σίγουρα δεν πρόκειται να γίνω ο Πρόεδρος της διχοτόμησης».Πρώτα απ’ όλα ΔΕΝ υπάρχει συμφωνημένο ούτε υπογεγραμμένο πλαίσιο, επειδή τίποτε δεν συμφωνείται πριν όλα συμφωνηθούν. Η διζωνική τερατουργία είναι όλες οι ολέθριες υποχωρήσεις της ελληνικής πλευράς, που κονιορτοποιούν κυριολεκτικά όλες τις αρχές και αξίες και το Δίκαιο της ΕΕ.Θυμίζουμε στον Πρόεδρο και σε όλους τους διζωνιστές: Καταργήθηκε η αρχή της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας. Έγινε αποδεκτή η διζωνικότητα, δηλ. «κάθε ομοσπονδιακό κράτος θα διοικείται από μια κοινότητα, στην οποία θα υπάρχει σταθερά εγγυημένη ξεκάθαρη πλειοψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησίας περιουσιών στην περιοχή της».Παραβιάστηκε η παγκόσμια αρχή, ένας άνθρωπος μία ψήφος. Διά της διζωνικής, μία ελληνική ψήφος ισούται προς τέσσερεις τουρκικές! Με την «κοινή δήλωση» της 23/5/2008 (Χριστόφια-Ταλάτ) και την «κοινή διακήρυξη» της 11/2/2014 (Αναστασιάδη-Έρογλου), οι ηγέτες μας αποδέχθηκαν πλαίσιο συνομιλιών, οι οποίες οδηγούν σε μια λύση που:Θα προβλέπει την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τη διαδοχή της από ένα θνησιγενές δυσλειτουργικό κρατικό μόρφωμα και θα καταστήσει την Κύπρο προτεκτοράτο της Τουρκίας. Παραβιάζεται επίσης η αρχή της ασφάλειας και στερείται από τον κυπριακό λαό το αναφαίρετο δικαίωμα στην αυτοάμυνα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ.Η διζωνική διασπά την ενότητα του κράτους, παραβιάζει το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε νόμιμου Κύπριου πολίτη στην περιουσία του και αναγνωρίζει στον κλέφτη Τούρκο δικαίωμα χρήσης της. Παραβιάζεται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, της ελευθερίας εγκατάστασης και διακίνησης, που είναι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ και του ΟΗΕ.Ένα διεθνές πρόβλημα τουρκικής εισβολής, κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης, δημογραφικής αλλοίωσης και πολιτιστικής καταστροφής μετατράπηκε, με τη συνέργεια δικών μας ηγετών, σε απλή δικοινοτική διαφορά, με δικοινοτικές επιτροπές και ΜΟΕ.Με τη διζωνική θα συγκροτηθεί ένα άκρως δυσλειτουργικό δήθεν ομοσπονδιακό κράτος με τρεις Βουλές, τρεις κυριαρχίες και τρεις ιθαγένειες, τρεις αστυνομίες, τρεις δημόσιες υπηρεσίες. Μαντέψτε ποιοι ηλίθιοι θα πληρώνουν τα δισεκατομμύρια που απαιτούνται για να λειτουργήσει αυτό το απεχθές τέρας.Κάθε νόμιμος πολίτης της διεθνώς αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημοκρατίας διερωτάται με οργή: Ποιο σοβαρό, ελεύθερο, δημοκρατικό κράτος στον κόσμο διαπραγματεύεται με τέτοια ελαφρότητα, επιπολαιότητα και ασύγγνωστη ανεπάρκεια την επιβίωσή του; Κανένα! Πλην των ηγετών της δύστηνης Κύπρου που, αγνοούντες εγκληματικά τι είναι Τούρκος, επιμένουν να την παραδώσουν σε μια νέα τουρκοκρατία.Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης λέγει ότι «το ευρωπαϊκό κεκτημένο, οι αρχές, οι αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, ΝΑΙ, να λειτουργήσουν καταλυτικά, ως η πιο ισχυρή ασφαλιστική δικλίδα για μια δημοκρατική, βιώσιμη και λειτουργική λύση και ως το στέρεο θεμέλιο, πάνω στο οποίο μπορούμε να οικοδομήσουμε το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».Ο Ν. Χριστοδουλίδης προκαλείται για πολλοστή φορά: Ποια σχέση έχουν τα πιο πάνω με την διζωνική ανωμαλία που αναπετά ως παντιέρα;Επειδή η προσβολή και η απαξίωση των πολιτών πρέπει να τελειώνει και όχι να μαστιγώνονται με λεκτικά πυροτεχνήματα, παραθέτουμε τι είπε προφητικά ο καθηγητής μ. Νεοκλής Σαρρής. Προς γνώσιν και αφύπνιση όλων των αιθεροβαμόνων και ιστορικά, πολιτικά ασχέτων πολιτικών:«Αν οι Ελληνοκύπριοι αποφασίσουν να κάνουν ομοσπονδία στην Κύπρο, θα πρέπει να διαλέξουν από τώρα δύο εποίκους από την Ανατολία για να τους συντηρούν. Η ομοσπονδία στην Κύπρο είναι σαν να βρίσκεις τη γυναίκα σου με τον εραστή της στο σπίτι σου και, μετά τον χωρισμό, την παίρνεις τηλέφωνο και την παρακαλείς να γυρίσει πίσω μαζί με τον εραστή και με όλα τα έξοδα πληρωμένα».simerini.sigmalive.com