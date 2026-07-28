Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι κρεάτων από 20 επιχειρήσεις στην Αττική – Βρέθηκε παράνομο εργοστάσιο στο Ίλιον

Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και προϊόντων ζωικής προέλευσης προχώρησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας...

Στην κατάσχεση συνολικά 6,2 τόνων ακατάλληλων κρεάτων και προϊόντων ζωικής προέλευσης προχώρησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, μετά από έλεγχο σε εγκατάσταση επεξεργασίας κρέατος στο Ίλιον και την ιχνηλάτηση προϊόντων σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική.Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο αρχικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση παραγωγής και επεξεργασίας κρέατος, όπου διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο δραστηριοποιούνταν άλλη επιχείρηση, χωρίς την απαιτούμενη έγκριση για επεξεργασία, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος στο Ίλιον.Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβανόταν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Κατά τον έλεγχο στους ψυκτικούς θαλάμους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.047 κιλά προϊόντων, τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα για διάθεση στην αγορά, καθώς δεν έφεραν τη νόμιμη σήμανση ή είχαν μη έγκυρους κωδικούς.Κατασχεμένα κρέαταΑκολούθησε διαδικασία ιχνηλάτησης της διακίνησης των προϊόντων, από την οποία προέκυψε ότι ακατάλληλα σκευάσματα είχαν διοχετευθεί σε 20 επιχειρήσεις τροφίμων σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ, προχώρησαν σε νέους ελέγχους, οι οποίοι οδήγησαν στην κατάσχεση επιπλέον 151 κιλών προϊόντων.Μετά τις νέες κατασχέσεις, η συνολική ποσότητα των προϊόντων κρέατος που αποσύρθηκαν ανήλθε σε 6,2 τόνους.Οι εκθέσεις κατάσχεσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δυτικού Τομέα έχουν καταστεί, σύμφωνα με την Περιφέρεια, οριστικές και εκτελεστές, ενώ έχουν συγκροτηθεί οι αρμόδιες τριμελείς επιτροπές για την εξέταση της επιβολής διοικητικών κυρώσεων.