Κούρδοι Χωρικοί από το Αφρίν δεν μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους λόγω της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας

Τοπικές πηγές από την Άνω Σεξμπρόζα (Σεξορζέ) ανέφεραν ότι οι χωρικοί παραμένουν ανίκανοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς η τουρ...
Τοπικές πηγές από την Άνω Σεξμπρόζα (Σεξορζέ) ανέφεραν ότι οι χωρικοί παραμένουν ανίκανοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους, καθώς η τουρκική στρατιωτική βάση συνεχίζει να λειτουργεί.
Σύμφωνα με τις πηγές, αν και ορισμένες στρατιωτικές θέσεις στο Αφρίν έχουν εκκενωθεί τους τελευταίους μήνες, η βάση στο Άνω Σεξπούρζα διατηρήθηκε, με ειδικές δυνάμεις και βαρέα όπλα να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.
Οι χωρικοί δήλωσαν επίσης ότι, εκτός από τη στρατιωτική παρουσία, η παρουσία των οικογενειών των ένοπλων ομάδων στην περιοχή εμπόδισε τους βίαια εκτοπισμένους του Αφρίν να επιστρέψουν στα χωριά τους
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