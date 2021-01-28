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Πέμπτη, Ιανουαρίου 28, 2021

Απίστευτο... ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ γέφυρα στην Ολλανδία για αντίποινα ενάντια στην Καραντίνα...!!! ΒΙΝΤΕΟ

ΣΤΟΧΟΣ - Ιανουαρίου 28, 2021 - 0
Μας υποψιάζει ότι το βίντεο το δίνουν στην δημοσιότητα τούρκοι που ζούν εκεί...
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