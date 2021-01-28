Απίστευτο... ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ γέφυρα στην Ολλανδία για αντίποινα ενάντια στην Καραντίνα...!!! ΒΙΝΤΕΟ

ΣΤΟΧΟΣ - Ιανουαρίου 28, 2021 - 0
Hollanda'da karantina karşıtları yaptıkları patlayıcı ile bir köprüyü havaya uçurdu pic.twitter.com/Qlc6wQQQnj— Politic Türk (@politicturk) January 26, 2021
Hollanda'da karantina karşıtları yaptıkları patlayıcı ile bir köprüyü havaya uçurdu pic.twitter.com/Qlc6wQQQnj— Politic Türk (@politicturk) January 26, 2021
Μέχρι τα μέσα Απριλίου, ο μεταλλαγμένος κορονοϊός θα είναι το… μεγαλύτερό μας πρόβλημα όπως λέει στο newsit.gr ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης. Γι...
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