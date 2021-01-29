Απίστευτο... ΑΝΑΤΙΝΑΞΑΝ γέφυρα στην Ολλανδία για αντίποινα ενάντια στην Καραντίνα...!!! ΒΙΝΤΕΟ

ΣΤΟΧΟΣ - Ιανουαρίου 29, 2021 - 0
Hollanda'da karantina karşıtları yaptıkları patlayıcı ile bir köprüyü havaya uçurdu pic.twitter.com/Qlc6wQQQnj— Politic Türk (@politicturk) January 26, 2021
Hollanda'da karantina karşıtları yaptıkları patlayıcı ile bir köprüyü havaya uçurdu pic.twitter.com/Qlc6wQQQnj— Politic Türk (@politicturk) January 26, 2021
Ο 45χρονος, που προφυλακίστηκε, εμφανίστηκε σε νοσοκομείο του Σάρεϊ ως φίλος του ηλικιωμένου - Ζητούσε από τους γιατρούς αποδείξεις ότι υπά...
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