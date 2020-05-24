ΦΟΒΕΡΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ.... Ο Άδωνις Γεωργιάδης στο Twitter ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕ την ΚΑΤΑΛΗΨΗ Ελληνικού εδάφους στον Έβρο...!!! ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΕΙ...

ΣΤΟΧΟΣ - 24 Μαΐου - 0
ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ... Ο ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ RETWEET - ΕΧΕΙ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΣΥΣΡΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ... ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ...
ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΕΚΕΙ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ... ΠΩΣ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΗΔΗ ΕΚΕΙ; ΨΕΜΜΑΤΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΔΕΝΔΙΑΣ FAKE NEWS ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΟΝ ΒΟΛΕΥΕΙ... ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ!
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