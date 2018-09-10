ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΗΤΕΙΑ....!!! 10 Χιλιόμετρα από τον ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ, με εντολή της Αστυνομίας θα αράξουν τα λεωφορεία του συλλαλητηρίο ΓΑ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...!!!

ΣΤΟΧΟΣ - 08 Σεπτεμβρίου - 0
Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΟΙΗΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΊΑΣ ΔΟΣΑΝΕ ΔΙΑΤΑΓΉ ΤΑ ΛΕΟΦΩΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΆΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΉΡΙΟ ΝΑ ΑΠΟΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΌΣΜΟ ΣΤΟ ΑΡΤ 7 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΑΚΡΙΆ ΑΠΌ ΤΆ ΚΤΕΛ ΜΑΚΕΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΉ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!!!! ΔΗΛΑΔΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΝ ΛΕΥΚΟ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ...
ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΊ ΓΈΡΟΥΣ ΘΆ ΥΠΟΣΤΟΎΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΦΤΑΣΟΥΝ ΠΟΤΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΒΕΒΑΙΟΙ ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ!!!
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