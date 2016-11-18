ΦΟΒΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ...!!! ΜΕ ΣΗΜΑΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΕΡΦΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΕΚΑΙΓΑΝ ΟΙ ΜΠΑΣΤΑΡΔΟΙ ΧΘΕΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ...!! ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ..

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ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ... ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ... ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΝ ΔΩΣΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΑ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ...
ΚΙ ΑΦΟΥ ΕΙΔΑΤΕ ΤΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ... ΔΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΟΩΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΚΕΕΡΦΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ... ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΙΝΟΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ...
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΜΕΝΟΥΝ ΚΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΡ....
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