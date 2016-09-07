ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ...!!! ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΝΑ ΒΑΝΔΑΛΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ...!!!

Writen by ΣΤΟΧΟΣ 1:36 μ.μ. - 0 Comments
ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ... ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΝΤΡΟΜΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ...
ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ
"ΣΤΟΧΟΣ"
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