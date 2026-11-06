Ανησυχούν στην Τουρκία: Η Ελλάδα θα δημιουργήσει νέα βάση UAV στη Σάμο απέναντι από το Αϊδίνιο

Ο Ελληνικός Στρατός ετοιμάζεται να δημιουργήσει βάση UAV στη Σάμο, απέναντι από το Αϊδίνιο, στο Αιγαίο Πέλαγος, η οποία θα στεγάσει 10 νέ...









Αυτά τα αρχικά συστήματα αναπτύχθηκαν στα νησιά Ρόδος και Λέσβος και δοκιμάστηκαν στις ανεμολογικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, ο ελληνικός στρατός επέλεξε τη Σάμο ως μόνιμη βάση υποστήριξης για αυτά τα αεροσκάφη.



Η σχεδιαζόμενη βάση θα χρησιμεύσει ως κέντρο για τον σχεδιασμό επιχειρήσεων στο Αιγαίο Πέλαγος, τη συντήρηση UAV και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Το σύστημα θα διοικείται από το 472ο Τάγμα Επιτήρησης και Πληροφοριών, που λειτουργεί εντός των Ελληνικών Ξηρών Δυνάμεων στην Κομοτηνή.

—



Echedoros.blog Η Ελλάδα είχε προηγουμένως προσθέσει στο απόθεμά της δύο συστήματα V-BAT, αποτελούμενα από τέσσερα αεροσκάφη το καθένα, χάρη σε δωρεά του Ιδρύματος Αθανάσιου Λασκαρίδη.Αυτά τα αρχικά συστήματα αναπτύχθηκαν στα νησιά Ρόδος και Λέσβος και δοκιμάστηκαν στις ανεμολογικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής. Μετά από αυτές τις αξιολογήσεις, ο ελληνικός στρατός επέλεξε τη Σάμο ως μόνιμη βάση υποστήριξης για αυτά τα αεροσκάφη.Η σχεδιαζόμενη βάση θα χρησιμεύσει ως κέντρο για τον σχεδιασμό επιχειρήσεων στο Αιγαίο Πέλαγος, τη συντήρηση UAV και την παροχή τεχνικής υποστήριξης. Το σύστημα θα διοικείται από το 472ο Τάγμα Επιτήρησης και Πληροφοριών, που λειτουργεί εντός των Ελληνικών Ξηρών Δυνάμεων στην Κομοτηνή.

Ο Ελληνικός Στρατός ετοιμάζεται να δημιουργήσει βάση UAV στη Σάμο, απέναντι από το Αϊδίνιο, στο Αιγαίο Πέλαγος, η οποία θα στεγάσει 10 νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη V-BAT, με σκοπό την αύξηση των δραστηριοτήτων αναγνώρισης και επιτήρησης, λένε οι τούρκοι...Μια νέα στρατιωτική κίνηση λαμβάνει χώρα στο ανατολικό Αιγαίο, πολύ κοντά στα τουρκικά σύνορα, σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα.Ο Ελληνικός Στρατός ετοιμάζεται να δημιουργήσει μια νέα βάση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones) στη Σάμο, απέναντι από τη χερσόνησο Ντιλέκ στο Αϊδίνιο, για να αυξήσει τις δραστηριότητες επιτήρησης κατά της τεχνολογικής υπεροχής της Τουρκίας στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).Σύμφωνα με πληροφορίες από την ελληνική πλευρά, η κυβέρνηση της Αθήνας αποφάσισε να αποκτήσει 10 ακόμη νέα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, επιπλέον των αμερικανικής κατασκευής συστημάτων V-BAT που δοκιμάζει αυτή τη στιγμή.