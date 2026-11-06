Έξι χρόνια πριν... Αυτό φοβούνται οι τούρκοι: «Το σχέδιο της επίθεσης σε βάρος της Τουρκίας ετοιμάστηκε από τους σιωνιστές» !

Έξι χρόνια πριν ο Μαζχάρ Γιλντιριμχάν-σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών Σοϊλού σε ανάρτηση του στο Twitter έγραψε τα εξής: Το σχέδιο της...

Το σχέδιο της συστηματικής επίθεσης σε βάρος της Τουρκίας ετοιμάστηκε από τους σιωνιστές και δόθηκε ως υπεργολαβία στη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το άτομο που το βάζουν να μιλάει χρησιμοποιείται βάσει σχεδίου. Αυτή την αλήθεια όλοι την βλέπουν. Ο τελικός στόχος είναι η διαίρεση της Τουρκίας. Το θέμα ποτέ δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι ένα βρώμικο παιχνίδι.Δια μέσω του βρώμικου παιχνιδιού πρώτα θα εκκαθαριστούν τα πρόσωπα και ακολούθως με μεγάλη διαμάχη θα γίνει επίθεση στην επιβίωση της Τουρκίας. Η σιωπή σημαίνει εξυπηρέτηση αυτού του σχεδίου. Ο Ταγίπ Ερντογάν είναι παγκόσμιος στόχος. Πρώτα θα ρίξουν το περιβάλλον του και ακολούθως την Τουρκία. Αυτό το παιχνίδι πρέπει να το χαλάσουμε.Είναι σαφές ποιοι υπόσχονται στους παγκοσμιοποιητές την διαίρεση της Τουρκίας. Είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι. Το άτομο αυτό που είναι αιχμάλωτος τα χέρια της υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΑΕ, αυτό το σχέδιο υπηρετεί. Ο σιωνιστής Ρούμπιν που κατασκεύασε αυτό το σχέδιο, έκανε αυτόν τον αιχμάλωτο όχημα προδοσίας της πατρίδας του. ίδια δύναμη είναι που τον έφερε στα Βαλκάνια το Μαρόκο και στα ΗΑΕ.https://www.aykiri.com.tr/suleyman-soylu-nun-danismanindan-agir-sozler-icimizdeki-beyinsizler-odlekler/11969/

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Τα ίδια ακριβώς λένε οι τούρκοι και σήμερα... Τα ίδια θα λένε και άυριο δημιουργώντας αργά αλλά σταθερά ένα από τα αφηγήματα που οδηγήσουν νομοτελειακά σε σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και όπου αλλού συνορεύουμε με δαύτους... Μην κοιμάστε ποτέ ήσυχοι...