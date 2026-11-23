Επτά τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά επτά παραβι...



Αναγνώριση και αναχαίτιση από την Πολεμική Αεροπορία



Τα επτά τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, στο πλαίσιο των πάγιων διαδικασιών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών.



Η αναγνώριση και η αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών πραγματοποιήθηκαν κατά πάγια πρακτική, όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση.

Αναλυτικά τα στοιχεία της 22ας Νοεμβρίου 2026



Η καταγραφή των τουρκικών παραβάσεων και παραβιάσεων στο Αιγαίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:





Σχηματισμοί: Κανένας

Μεμονωμένα αεροσκάφη: 7 UAV

Σύνολο αεροσκαφών: 7

Οπλισμένα αεροσκάφη: Κανένα

Παραβάσεις Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας: 7

Παραβιάσεις Εθνικού Εναέριου Χώρου: 7

Εμπλοκές: Καμία

Περιοχές: Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Επτά τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) καταγράφηκαν την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2026 στο Αιγαίο, πραγματοποιώντας συνολικά επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Η δραστηριότητα εκδηλώθηκε σε τρεις διαφορετικές περιοχές, στο Βορειοανατολικό, το Κεντρικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με την επίσημη καταγραφή, όλα τα τουρκικά UAV αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν κατά τις προβλεπόμενες διαδικασίες.Επτά παραβιάσεις από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφηΗ τουρκική αεροπορική δραστηριότητα της 22ας Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς δεν καταγράφηκε παρουσία επανδρωμένων τουρκικών μαχητικών ή άλλων αεροσκαφών.Συνολικά επτά UAV κινήθηκαν σε περιοχές του Αιγαίου, με την επίσημη καταγραφή να αποδίδει σε αυτά επτά παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Τα ίδια αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης επτά παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Σε αντίθεση με περιστατικά που περιορίζονται σε μία γεωγραφική περιοχή, η δραστηριότητα της Κυριακής καταγράφηκε σε τρεις διαφορετικούς τομείς του Αιγαίου.Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη δραστηριοποιήθηκαν στο Βορειοανατολικό, στο Κεντρικό και στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.