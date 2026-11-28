Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV καταγράφηκε στο Αιγαίο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιού...

Νέα δραστηριότητα τουρκικών UAV καταγράφηκε στο Αιγαίο την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με επτά μη επανδρωμένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν συνολικά 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, η τουρκική αεροπορική δραστηριότητα εκδηλώθηκε στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.Επτά τουρκικά UAV στο ΑιγαίοΣτη δραστηριότητα της 27ης Νοεμβρίου συμμετείχαν αποκλειστικά επτά μεμονωμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χωρίς να αναφερθεί παρουσία σχηματισμών τουρκικών μαχητικών.Τα τουρκικά UAV προχώρησαν σε 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ καταγράφηκαν και 5 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν τα τουρκικά αεροσκάφηΌπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, και τα επτά τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική.Η δραστηριότητα περιορίστηκε γεωγραφικά στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ δεν αναφέρθηκε συμμετοχή άλλων τύπων τουρκικών αεροσκαφών.